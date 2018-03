Prevc mesto slabši kot v Lillehammerju, neverjetni Stoch spet razred zase

Trondheim posamična tekma

Kamil Stoch (146 in 141 m/285,4 t) je vodil že po prvi seriji tekme v Trondheimu, pa čeprav je obakrat skočil z nižjega zaletnega mesta kot njegovi konkurenti. Drugo mesto je danes zasedel Avstrijec Stefan Kraft (141,5 in 138 m/268,4 t), tretje pa Norvežan Robert Johansson (145,5 in 136 m/268,90 t).

V seštevku turneje Raw air ima Stoch pred Johanssonom 87,6 točk naskoka, tretji je Andreas Stjernen, Prevc je na 13. mestu.

Prevc zaradi napak ni dosegel vseh metrov, ki bi jih lahko

Peter Prevc: Po finalni seriji je bil kanček grenkega priokusa, ampak že jutri bomo to popravili. Foto: Sportida Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc (135,5 in 135,5 m/248,7 t) na osmem mestu. "Danes sem v prvi in v drugi seriji na mizi naredil manjše napake, zato še nisem dosegel vseh metrov, ki bi jih lahko. Zato je bilo tudi po finalni seriji kanček grenkega priokusa, ampak že jutri bomo to popravili," je tekmo ocenil Prevc

V finalu sta nastopila tudi Jernej Damjan (133 in 130,5 m/222,1 t) in Timi Zajc (130,5 in 119,5 m/204,5 t). Prvi je bil 18., drugi pa 27.

Veter tako močan, da je zmanjkalo zaletnih mest

Po tekmi je bil z rezultatom med deseterico zadovoljen naš glavni trener Goran Janus: "Rezultat med deseterico, zaradi česar sem zadovoljen. Nalet je bil zelo nizek, zaradi česar sploh niso mogli izpeljati poizkusne serije do konca, saj je enostavno zmanjkalo ramp. Trije v točkah, Peter med deseterico in kar se tiče tega, sem zadovoljen. Mislim pa, da se je prvič v zgodovini zgodilo, da serije niso uspeli izpeljati, ker ni bilo dovolj naletnih mest. A veter je bil res močan, najboljši pa so bili v ospredju, ker so leteli daleč."

Anže Lanišek (129 m/98 t), Nejc Dežman (126 m/93,8 t), Tilen Bartol (126,5 m/99,1 t) in Anže Semenič (114,5 m/69,2 t) so bili preslabi za uvrstitev v finale. Bartol je končal na 33. mestu, Lanišek na 34., Dežman na 39., Semenič pa na 48.

Na vrsti so poleti!

Turneje Raw air se bo končala v Vikersundu. Na tamkajšnji letalnici bodo že v petek kvalifikacije za nedeljsko posamično preizkušnjo, v soboto pa bo na njej ekipna tekma.

Peter Prevc si dolgih poletov obeta že jutri, upa si napasti tudi zmago v kvalifikacijah: "Predvsem bo potrebno na mizi skočiti z nogami, iti sproščeno z zgornjim delom telesa in potem se lahko obetam dolgih poletov."

Goran Janus bo za polete v Vikersundu v reprezentanco vpoklical Domna Prevca. Ta bo nadomestil Timija Zajca. Foto: Vid Ponikvar Tudi Janus je bil z mislimi takoj po tekmi še pri potovanju v Vikersund: "Najprej nas čaka potovanje v Drammen, šele potem gremo na letalnico."

Uspel pa je strniti kratko misel o sezoni našega benjamina, Zajca, ki je najboljšo uvrstitev v premierni zimi med elito vpisal z 12. mestom na začetku sezone v Nižnem Tagilu: "Lahko smo zadovoljni, a nekako od Bischofshofna naprej vendarle ni prihajal med trideseterico, razen v Willingenu in danes. Timi je mlad tekmovalec, pred sabo ima celo kariero in v nadaljevanju le te je lahko zelo močan."

Jutri bo v slovenski ekipi namesto Zajca priložnost dobil Domen Prevc.

Po norveški turneji je v svetovnem pokalu na sporedu le še finale v Planici, ki bo konec naslednjega tedna gostila dve posamični in eno ekipno tekmo.