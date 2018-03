Kamil Stoch z drugega planeta, Peter Prevc sedmi

TURNEJA RAW AIR, LILLEHAMMER, posamična tekma

Zmagovalec tekme turneje Raw air v Lillehammerju je Poljak Kamil Stoch. Najboljši slovenski predstavnik je bil Peter Prevc, ki je zasedel sedmo mesto, do točk svetovnega pokala sta se prebila še Tilen Bartol in Nejc Dežman.

Poljak Kamil Stoch (140,5 in 141 m/306,4 t) je bil danes razred zase, imel je 15 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Dawidom Kubackim, v finalu pa je zmago le še potrdil, pa čeprav je tudi Kubackega odneslo daleč. Poljaka sta bila danes kot z drugega planeta, drugo mesto je zasedel Kubacki (139 in 140,5 m/278,7 t), tretje pa Norvežan Robert Johansson (137 in 136,5 m/273,7 t).

Prevc veliko boljši kot v Holmenkollnu

Peter Prevc je (134,5 in 135 m/263,4 t) končal na sedmem mestu, Tilen Bartol (131 in 124,5 m/235,6 t) je bil 24., Nejc Dežman (128 in 123 m/229,5 t) pa 28. Timi Zajc (124 m/108,5 t), Jernej Damjan (121,5/105,8 t) in Anže Semenič (110,5 m/83 t) so tekmovanje danes končali že po prvi seriji, že v včerajšnjih kvalifikacijah pa je obtičal Anže Lanišek.



Peter Prevc je imel po današnji tekmi več razlogov za veselje. Foto: Vid Ponikvar Prevc je v drugi seriji branil 10. mesto iz prve, na finalni nastop pa je moral malce počakati, saj se je veter obrnil v prsi, kar je naš skakalec, ki je na tej skakalnici debitiral v svetovnem pokalu pred dobrimi osmimi leti, lepo izkoristil. Odneslo ga je do 135 metrov. Do konca serije je pridobil tri mesta in tako osvojil končno sedmo mesto, kar je tretja najboljša uvrstitev v tej sezoni, hkrati pa je bila to peta uvrstitev med najboljšo deseterico.

"Danes sem z rezultatom zadovoljen, sploh v primerjavi s tistim izpred dveh dni, ko sem zamudil odskok. Danes sem izvedel skok raven višje. Tisti skok iz Osla sem kar nekaj časa prebavljal, ampak sem vedel, kaj je bilo narobe, in zato sem tudi vedel, kako to odpraviti. Že takoj, ko sem prišel v Lillehammer, sem se začel ukvarjati s tem," je povedal najbolje uvrščeni Slovenec.

Tudi z vremenskimi razmerami nekaj več sreče

V primerjavi z večino tekem, na katerih Peter ni med srečnejšimi, kar zadeva vremenske razmere, je bilo danes v finalu ravno obratno. "Ko sem spodaj videl, kakšen veter sem imel, da sem imel srečo, sem si rekel, da bi s takimi pogoji moral skočiti še dlje. Bilo je še nekaj napak, nekaj rezerve je še. Zanimivo pa je bilo, da danes ob razmeroma konstantnih pogojih, ob 7 do 10 točkah pribitka zaradi vetra pridemo trije, štirje, ki smo dobili odbitek. Mislim, da je bila danes tekma dvakrat malce bolj zahtevna, kar zadeva vremenske razmere. Prvič, ko je sonce zašlo, ravno pri Semeniču, ko se je vse skupaj malo začelo obračati, in na koncu finalne serije. Ampak jaz vetra nisem spremljal podrobno, jaz moram skočiti čim dlje."

Bolj zadovoljen tudi trener Janus

Goran Janus je bil boljše volje kot pred nekaj dnevi. Foto: Vid Ponikvar Po tekmi je bil boljše volje kot pred dvema dnevoma lahko tudi glavni trener naših Goran Janus: "Petru danes ni kaj očitati, le čestitke si zasluži za dva dobra skoka. Nova vrhunska uvrstitev s sedmim mestom. Lahko bi bilo še bolje, a bilo je vetrovno in moral si imeti nekaj malega sreče. Danes smo bolj zadovoljni kot v nedeljo. Škoda je Jerneja, ki je naredil podobno napako kot Peter v Oslu, odskok je zelo, zelo zamudil. Tilen je končal tam, kamor trenutno spada, Nejc pa je dobil nove točke."

V seštevku turneje Raw air ime Stoch 56,2 točke prednosti pred Johanssonom, Johann Andre Forfang na tretjem mestu zaostaja že 86 točk. Najboljši Slovenec je Bartol na 14. mestu, Prevc je 15. V skupnem seštevku svetovnega pokala se je Prevc prebil na 17. mesto s 318 točkami, tik za Damjana, ki ima 351 točk in je na 16. mestu.

Karavana se seli v Trondheim

Karavana se zdaj seli na tretje prizorišče turneje v Trondheim, kamor bo odpotovala jutri ob 6.30 zjutraj, popoldne pa že sledita uradni trening in kvalifikacije za četrtkovo tekmo. "Takoj po tekmi je načrt tak, da gremo hitro v hotel in posušimo opremo, da ne bomo mokre spakirali v potovalke. Nato pa spanje, vstanemo ob šestih in ob 15. uri smo že na skakalnici," je načrt pred spanjem in peturno vožnjo proti Trondheimu še razkril Prevc.