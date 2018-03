Finalna serija v zahtevnih razmerah na vetrovnem Hollmenkolnu je ponudila presenetljiv razplet, ki je najbolj razveselil domačina Daniela Andreja Tandeja. Ta se je na vrh zavihtel z osmega mesta po polovici tekme. V finalu mu je uspel odličen skok, dolg 132 metrov. To je bilo dovolj, da je na koncu za 1,4 točke ugnal Avstrijca Stefana Krafta. Lanskemu zmagovalcu turneje Raw Air se je na zmagovalnem odru pridružil rojak, tretji po prvi seriji Michael Hayboeck.

Kamil Stoch je po prvem mestu v finalu nazadoval na šestem, a ostaja v vodstvu turneje. Foto: Sportida

V zahtevnem vetru, ki je sicer večji del tekme pihal v prsi, se marsikdo od favoritov ni znašel najbolje. Med drugim ga je v finalu polomil tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in v seštevku turneje Raw Air Kamil Stoch.

Pred finalnim skokom je imel najboljše izhodišče, a je v drugo pristal pri zgolj 119 metrih, kar je zadostoval za zgolj šesto mesto. Od zmagovalnega odra ga je ločilo 2,6 točke.

Med najboljšo peterico so končali kar trije domačini. Ob zmagovalcu Tandeju, ki se veseli pete zmage svetovnega pokala, še četrti Robert Johansson in peti Andre Johann Forfang.

Le dvema od šestih Slovencev se je uspelo prebiti v finale. Po polovici tekme je bil v odličnem položaju Tilen Bartol. Zasedal je četrto mesto, od stopničk ga je ločilo le 0,6 točke. 20-letniku v finalu ni uspelo zadržati stika z najboljšimi. Zmogel je le 115 metrov in nazadoval na 28. mesto.

Najboljše se je iz slovenske falange, kot že vselej v tej sezoni, znašel najbolj konstanti Jernej Damjan. Že po prvem skoku 8129 metrov) je bil deseti, to mesto je s skokom, dolgim 121,5 metra, zadržal do konca tekme.

Za preostale štiri Slovence se je tekma v Oslu končala že po prvi seriji. Polomil ga je Peter Prevc, ki je bil s 112 metri najskromnejši reprezentant, končal je na 46. mestu.

Prekratek je bil tudi Nejc Dežman, ki je kljub 122,5 metra dolgemu skoku na 36. mestu ostal brez finala, saj je dobil zajeten odbitek zaradi vzgornika (-13 točk). Anže Lanišek (115) je končal na 39. mestu, Timi Zajc (116) pa 43.

Janus: Moral si imeti srečo, Prevc naredil grobo napako pri odskoku

"V drugem skoku sem imel občutek, da bo šlo dlje, a je v drugem delu leta zmanjkalo podpore. Z desetim mestom sem zelo zadovoljen. Ob pogojih, kot so bili današnji, prav pride rutina, da se znaš sprijazniti s tem, kar se dogaja. V glavi si rečeš, kar bo, bo in ponavadi je takrat vedno lažje," je po tekmi povedal Damjan. Najbolj konstanten Slovenec to zimo Jernej Damjan je bil deseti. Kot pravi, so bili tokrat občutki še boljši kot pretekli konec tedna v Lahtiju. Foto: Sportida

Bartol je svoja nastopa v vetrovni loteriji ocenil takole: "Danes si, če si želel biti pri vrhu, moral imeti dvakrat kar precej sreče. Moj prvi skok je bil dober, bila pa je še kakšna rezerva, a sem imel zelo dobre pogoje. V drugi seriji sem dobil velik minus, a sam nisem občutil takih pogojev, res pa je bil tudi skok precej slabši. Podpore vetra nisem čutil čez celotno skakalnico, veter se je vseskozi vrtel in mešal, moral si imeti malo sreče. Sicer pa sem danes še najbolj od teh treh dni izboljšal svoje skoke. Vsi so bili kar solidni. Sicer pa se počutim dobro, tudi za koleno upam, da ostane stanje takšno, kot je trenutno."

"Precej vetrovna tekma, moral si imeti tudi srečo. Po prvi seriji smo imeli lepo izhodišče, na koncu pa čestitke Jerneju za novo vrhunsko uvrstitev, deseto mesto. Tilna je v finalu preprosto sklatilo. Peter je naredil grobo napako pri odskoku." Foto: Vid Ponikvar

"Precej vetrovna tekma, moral si imeti tudi srečo. Po prvi seriji smo imeli lepo izhodišče, na koncu pa čestitke Jerneju za novo vrhunsko uvrstitev, deseto mesto. Tilna je v finalu preprosto sklatilo. Da si moral imeti srečo, se je videlo tudi pri Kamilu Stochu in še pri katerem skakalcu," je slovenske nastope ocenil glavni trener A-reprezentance Goran Janus. Kaj je šlo narobe pri Petru Prevcu, ki je v Oslu do nedeljske tekme kazal najbolj konstantne skoke od naših? "Groba napaka pri odskoku, zelo je zamudil odskok in to ga je preprosto zelo ustavilo."