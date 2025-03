Slovenci v igri za novo medaljo

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v norveškem Trondheimu je na vrsti zadnje dejanje v smučarskih skokih. Slovenija bo imela tudi na moški posamični preizkušnji na veliki skakalnici priložnost skočiti na zmagovalni oder. Na štartni listi ima Slovenija kot edina pet imen, saj je bil Timi Zajc pred dvema letoma na veliki napravi v Planici zlat. Anže Lanišek, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel so zapisani slovenski skakalci, ki jih najprej ob 14.15 čakajo kvalifikacije, ob 15.45 pa še boj za medalje

Z velikimi upi tako na skakalno preizkušnjo čaka slovenska moška reprezentanca. Četverica Anže Lanišek, Domen Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc je pred dnevi ubranila naslov ekipnih svetovnih prvakov iz domače Planice iz leta 2023, na zadnji skakalni tekmi pa bo imelo pravico nastopa pet Slovencev.

Tako bo ob omenjeni četverici na startni listi tudi Žak Mogel, saj ima Slovenija dodatno mesto po naslovu svetovnega prvaka Timija Zajca.

Glede na prikazane skoke na treningih in na ekipni tekmi bo imela Slovenija danes prav tako železja v ognju, da bi kateri iz čete trenerja Roberta Hrgote skočil na zmagovalni oder in si okoli vratu nadel medaljo. Lanišek in Prevc sta bila na ekipni tekmi med najboljši, Žaba celo najboljši.

Kvalifikacije se bodo začele ob 14.15, prva serija pa bo nato na sporedu ob 15.45.

Pomemben je prav tako pogled proti nebu. Včeraj je denimo veter odpihnil drugo serijo posamične preizkušnje za dekleta, na kateri je Nika Prevc skočila do druge zlate medalje na tem prvenstvu. Za danes je prav tako napovedan močan veter, vendar naj bi mu moč v popoldanskem času začela pojenjati.

Kvalifikacije za posamično tekmo

Posamična tekma, velika skakalnica