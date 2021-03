Nika Križnar je dala jasno vedeti, da želi imeti zadnjo besedo

Do konca ženske sezone v smučarskih skokih so še štiri tekme v Rusiji, slovenskemu taboru pa izvrstno kaže. V rumeno majico je odeta Nika Križnar, ki bi lahko šla po sledeh Primoža Peterke in Petra Prevca, medtem ko je reprezentanca v igri za skupno zmago v pokalu narodov. Bronasta Nika se zaveda, da bo morala opraviti vrhunsko delo za osvojitev velikega kristalnega globusa. A se izziva ne boji in se ga je odločno ter preudarno lotila.

Od 19. do 28. marca bo potekala ruska Blue Bird turneja, na kateri bodo skakalke nastopile na štirih tekmah v Nižjem Tagilu in Čajkovskem. V igri je torej še maksimalno 400 točk, če bi kateri uspel veliki met in bi vselej slavila zmago.

Manevrskega prostora za preboj na lestvici je torej še dovolj. Za zdaj najbolje kaže slovenski skakalki Niki Križnar, ki ima 611 točk. Za ovratnik ji s petimi točkami zaostanka diha Japonka Sara Takanaši. Tretja Norvežanka Silje Opseth zaostaja 134, četrta Avstrijka Marita Kramer pa 151 točk. Na petem mestu je nato zlata s srednje skakalnice na nedavnem prvenstvu v Oberstdorfu Ema Klinec, ki ima v primerjavi z rojakinjo 205 točk zaostanka.

Rumeno majico želi zadržati

Naša najboljša v svetovnem pokalu se je v Nemčiji razveselila bronastega odličja na veliki skakalnici, medtem ko si je Ema drugo medaljo priskakala na ekipni tekmi, na kateri je bila Slovenija še ob pomoči Špele Rogelj in Urše Bogataj srebrna.

"V Oberstdorfu se lepše ne bi moglo zaključiti. Z glavo pa sem že proti koncu sezone. Čaka me še pomembno delo. Opraviti ga moram vrhunsko, narediti vrhunske skoke, da bom obdržala prvo mesto. Poizkušala bom, da mi uspe," je dejala Nika, ki je po prihodu iz Oberstdorfa imela kot reprezentančne kolegice prosto do ponedeljka, nato pa zavrtela kolesja.

Na prvi tekmi v Nižjem Tagilu, kjer bosta preizkušnji 20. in 21. marca, bo nosila rumeno majico vodilne. Jasno je dala vedeti, da želi imeti zadnjo besedo v tej sezoni in osvojiti veliki kristalni globus, kar je do zdaj v moški konkurenci uspelo dvakrat Primožu Peterki in enkrat Petru Prevcu.

Po poti Primoža Peterke in Petra Prevca?

O tem, ali je prestižna majica pritisk, je dejala: "Pritisk je prisoten, skušam pa ga umakniti iz glave. Da ne bi bil premočan in bi to vplivalo na skoke. Sproščeno moram iti. Ne smem se tekem lotiti v preveliki želji, kot je bilo to v Oberstdorfu na tekmi na srednji skakalnici. Bolj se moram sprostiti in uživati v skokih."

Nika je bila v zadnjih dveh letih peta in sedma skakalka sezone, z najvišjo skupno uvrstitvijo pa se lahko od Slovenk pohvali Maja Vtič, ki je bila v sezoni 2015/16, v kateri je blestel tudi Peter Prevc, odlična tretja. Špela Rogelj je bila eno sezono poprej četrta, jasno pa je, da bo Nika najverjetneje njun dosežek konec marca presegla.

V igri tudi skupna zmaga v pokalu narodov

A ima slovenska skakalna reprezentanca še en cilj. Biti prva tudi v pokalu narodov. Za zdaj slovenskim dekletom odlično kaže, saj imajo na prvem mestu pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami 145, tretjimi Norvežankami 171 točk prednosti, medtem ko četrte Japonke zaostajajo za 623 točk.

"Veliko dela nas čaka v Rusiji, da bomo branili oziroma napadali zmago v pokalu narodov, med posameznicami pa se bo Nika borila za veliki kristalni globus," je poudaril Zoran Zupančič, ki je imel v Oberstdorfu smolo z okužbo s koronavirusom, zaradi katere je moral ekipno srebro in Nikin bron na večji skakalnici spremljati v izolaciji.