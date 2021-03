V Nemčiji se veselil in trpel

V slovenski moški skakalni reprezentanci je bil najsvetlejša točka nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu Anže Lanišek. Še naprej kaže stabilnost, in to kljub težavam v hrbtu. Ta mu je prinesla bronasto medaljo, ki je bila njegov cilj.

Da se Anže Lanišek razvija v konstantnega skakalca, lahko opazujemo v zadnjih dveh sezonah, v katerih je naredil očiten preskok. Pragmatično se loteva vsega, kar mu je v Oberstdorfu z bronasto medaljo prineslo rezultat kariere.

Lahko le ugibamo, ali bi se v Slovenijo vračal z dvema odličjema, če mu na veliki napravi ne bi ponagajal hrbet, zaradi katerega je trpel. Bolečine je imel že na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih, zdaj pa so se spet pojavile. Peto mesto je bil njegov izplen na veliki skakalnici, na kateri je skakal s pomočjo protibolečinskih injekcij.

Domov odnesel tisto, po kar je prišel

"Zame odlično prvenstvo. Delal sem res dobre skoke, v žepu imam tudi kolajno. Domov grem s tistim, po kar sem prišel. Škoda pa, ker mislim, da bi bili lahko na vsaki tekmi še bližje oz. bi lahko pobrali še kakšno medaljo več kot sicer. Za včeraj pa lahko rečem, da smo preveč grešili, da bi lahko iz tega pobrali kaj več," se je Lanišek dotaknil prvenstva v Nemčiji.

Na srednji skakalnici je osvojil bronasto medaljo in zaostal le za Piotrom Zylo in Karlom Geigerjem. Foto: Reuters

Želja je bila tudi medalja na tekmi mešanih ekip, na kateri je bila Slovenija četrta, in moški ekipni preizkušnji, ki jo je zaključila na petem mestu. Oberstdorf bo v njegovi karieri odlična osnova pri pohodu k naslednjim izzivom. Počasi in odločno stopa proti vrhu, na katerega bi rad nekoč stopil.

Temelji so vse bolj trdni. Trenutno je tudi sedmi skakalec v svetovnem pokalu. Pohvali se lahko s štirimi uvrstitvami na oder za zmagovalce. Dvakrat je bil drugi v Zakopanah, enkrat na novoletni turneji v Innsbrucku in tretji v Engelbergu. Obzorja se mu bodo zagotovo odprla, ko bo krstno stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce.

Pogreša Vikersund

V tej sezoni bo imel še tri priložnosti, vse v Planici, kjer bodo od 25. do 28. marca tri posamične in ena ekipna preizkušnja na Letalnici bratov Gorišek. In do takrat bo imel kar nekaj počitka, saj je norveška turneja RAW Air odpadla. Na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so računali, da bi lahko prav v Planici nadomestili tekme, vendar je finančni zalogaj prevelik. Dobra dva tedna bodo imeli skakalci tako tekmovalni premor in v tem času bo lahko Lanišek veliko časa posvetil tudi rehabilitaciji hrbta.

Dobro je bil razpoložen tudi na tekmi mešanih ekip, Slovenija pa je na koncu osvojila četrto mesto, čeprav je bil cilj medalja. Foto: Reuters

"Počitek bo dobrodošel, čeprav bi si želel, da bi bila turneja RAW Air. Na žalost so se Norvežani tako odločili. Malce bom pogrešal Vikersund, ker tam zdaj že drugo leto ne bomo leteli. Se pa veselim Planice, ker bomo še en dan več leteli. To je odlično," je za nacionalno televizijo takoj po sobotni ekipni tekmi dejal Lanišek, ki je bil najboljši slovenski skakalec tudi na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih, ki ga je zaključil na dvanajstem mestu.