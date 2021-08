Nika Križnar in Urša Bogataj najboljši v kvalifikacijah Frenštata

Nika Križnar je v kvalifikacijah, tako kot Urša Bogataj, zmagovalka vseh treh tekem letošnje sezone, skočila 97 metrov, zbrala pa je 126,4 točk oz. le 0,3 točke več od sostanovalke Bogatajeve. Tretja je bila Japonka Sara Takanaši z enako daljavo, a s 122,2 točkami.

Ema Klinec je s 93,5 metri in 107,9 točkami zasedla sedmo mesto, Špela Rogelj je imela 17. izid, skočila je 88,5 metrov in zbrala 98,6 točk, zanesljivi sta bili še Jerneja Brecl s 87 metri in 96,6 točkami na 20. mestu ter Katra Komar s 87 metri in 95,4 točkami na 23. mestu.

Že na treningu pred kvalifikacijami sta najboljši naši prikazali izvrstne skoke. Bogatajeva je prvi trening dobila s 95,5 metri, Križnarjeva je imela z 90 metri tretjo oceno, Breclova z 91 metri peto, Rogljeva pa z 88 metri deseto. Drugi trening je z 98 metri dobila Križnarjeva pred Bogatajevo, ki je skočila 96 metrov, Klinčeva pa je bila s 87,5 metri enajsta.

Tekma bo na sporedu jutri ob 10.30 uri.

