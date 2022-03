Ni ji bilo lahko, psihično je bila povsem sesuta

Eva Urevc v šprintu v prosti tehniki spada med najboljše tekmovalke, a do zdaj ji še ni uspel velik preboj. V letošnji sezoni se je trikrat uvrstila med deseterico. Z Anamarijo Lampič sta na ekipni tekmi v Dresdnu osvojili tretje mesto, a za ambiciozno 26-letno tekmovalko iz Gorij to vsekakor ni dovolj. Želi si in prepričana je, da gre lahko višje. Letošnjo sezono bi rada sicer kar najhitreje pozabila, saj je na olimpijskih igrah doživljala pravo kalvarijo. Eva je pred odhodom na OI prebolela covid, a je ob prihodu v Peking spet morala v samoizolacijo. Ko smo jo vprašali, ali jo bomo prihodnje leto spremljali na tekmovanjih, je za nekaj časa obmolknila. Spomnimo, da nas je pred časom v sobotnem intervjuju nekoliko v negotovosti pustila tudi Anamarija Lampič.

Eva Urevc in Anamarija Lampič na ekipni tekmi na OI v Pekingu. Foto: Anže Malovrh/STA

Takšne smole na olimpijskih igrah verjetno niste pričakovali.

Na zdravje se ne da vplivati. Danes gledam na to tako, da se je očitno moralo zgoditi in da glede tega ne morem storiti ničesar. Slabo je, ko vse načrtuješ za eno tekmo in se ti zgodi ravno v tistem trenutku. Bilo je grozno. Takrat se mi je svet sesul. Sčasoma to nekako preboliš. Žal so olimpijske igre na štiri leta. Še vedno mislim, da sem bila do bolezni dobro pripravljena. Ni mi šlo na roko, da sta odpadli tekmi svetovnega pokala v Franciji in nato še v Planici. Menim, da so tekme pred olimpijskimi igrami zelo pomembne. Potem se mi je vse skupaj nabralo, ko sem zbolela za covidom … Nato sem prišla v Peking in bila pozitivna. Takrat sem vedela, da čeprav bom tekmovala, ne morem doseči velikega rezultata. Psihično sem bila sesuta in lahko rečem, da tudi fizično nisem bila optimalno pripravljena.

Kdaj ste doživeli največji šok?

Najprej sem zbolela pred olimpijskimi igrami. To sem nekako še sprejela, se nekako sestavila nazaj in prišla v formo. Verjeti sem začela, da mi vendarle lahko uspe. Največji šok sem doživela v Pekingu, ko so me dali še za štiri dni v samoizolacijo. Zavedaš se, da preostale tekmovalke lahko trenirajo in se osredotočajo na tekmo, sama pa sem morala imeti negativen test, da sem sploh lahko šla na tekmo. Če bi danes še enkrat izbirala, se sploh ne bi podala na štart. Prav nič dobrega si nisem naredila s tem. Dobro, tekmovala sem na olimpijskih igrah, ampak zame je to slaba tolažba.

V Pekingu je Eva Urevc doživljala kalvarijo, saj je morala za štiri dni v samoizolacijo. Foto: Instagram

Ste tekmovalka, ki potrebuje tekme? Vemo, da je Anamarija Lampič takšna tekmovalka.

Sama sem mnenja, da pred tako veliko tekmo tekmovalec potrebuje tekmovalni ritem. Nisem pa zagovornica tega, da siliš na tekme, če si v slabi formi in imaš slabe rezultate. Mislim, da to tekmovalcu prav nič ne koristi.

Vendarle ste v tej sezoni dosegli nekaj dobrih rezultatov.

Lahko rečem, da prva polovica sezone ni bila slaba. Bila sem dobro pripravljena. Potem so prišle okoliščine, ko se mi je vse skupaj nabiralo. Težko se je potem pripraviti na tekmovanje.

Po olimpijskih igrah se je za nekaj časa odklopila in odpotovala v New York. Foto: osebni arhiv

Je bil slab rezultat na olimpijskih tekmah tudi posledica tega, da je bila to vaša zadnja tekma v tej sezoni?

Da, načrtno sem izpustila tekmo v Lahtiju, saj sem se želela odklopiti od vsega skupaj. Nameravala sem tekmovati še v Drammnu in Falunu. Po prihodu iz New Yorka sem zbolela za angino, tako da se mi je še to porušilo. To sezono bi rada čim prej pozabila, a se moram iz takšnih stvari tudi nekaj naučiti.

Bi za nazaj kaj popravili ali spremenili?

Da. Morala bi štartati na kakšni tekmi več na razdalji. Morda bi morala narediti tudi premik pri sebi, torej da bi včasih bolj vztrajala. Nočem iti v podrobnosti. Mislim, da se morajo na splošno določene stvari spremeniti pri meni in tudi v ekipi. Zdi se mi, da ko zboliš in ti ne gre, nimaš prave podpore okrog sebe. Tudi zaradi tega se umakneš. Vsaj jaz sem takšen človek.

Kako je trenutno s treningi pri vas?

Vsekakor trenutno ne tečem na smučeh. Tudi psihično si želim nekaj odmora. Sicer pa sem takšna oseba, da sem zelo rada aktivna in fit. Tudi v fitnesu se na neki način sprostim. Lahko rečem, da imam trenutno aktiven odmor. Morda si bom vzela nekaj dni prosto in odšla na kakšen prvomajski oddih. Počitnic ne načrtujem, ker sem bila že v New Yorku. To je bilo tisto, kar sem potrebovala.

Je bilo potovanje v New York že prej načrtovano ali je bila to povsem spontana odločitev?

To je bil moj umik. Potovanje je bilo povsem nenačrtovano, in če nečesa ne načrtuješ, je potem najbolje.

Zelo rada to delam, ampak res si ne želim ponoviti takšne sezone. Foto: Urban Meglič/Sportida Kakšni so vaši načrti za bližjo prihodnost. Prihodnje leto je nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Je to tisto tekmovanje, na katerem boste gradili svoj cilj?

Lahko rečem, da mi motivacije za tek na smučeh ne manjka, ampak še vedno si želim, da bi nekatere stvari potekale na drugačen način. Zelo rada to delam, ampak res si ne želim ponovitve takšne sezone. Ne govorim samo o zdravstvenih težavah, na katere nimamo vpliva. Nekaj je manjkalo. Sama približno vem, kaj si želim. Svoje želje sem povedala, bomo videli, kako bo v prihodnosti. Sama verjamem, da lahko dosežem vrhunski rezultat, in ni mi še uspelo. Vseskozi sem na meji in vem, da moram tudi sama pri sebi nekaj premakniti.

Morda sodelujete s kakšnim športnim psihologom?

Trenutno ne. To je zagotovo ena izmed stvari, ki jo bom vključila v svoj trening. A najprej si želim vedeti, na kakšen način bo potekala prihodnja sezona. Šele za tem se bom začela ukvarjati s podrobnostmi.

Torej vas prihodnje leto lahko zagotovo pričakujemo na tekaških smučinah?

(Krajši premislek, op. p.) V 90 odstotkih me lahko.