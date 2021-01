Nemški as Simon Schempp odhaja v pokoj

Nemški biatlonec Simon Schempp, štirikratni svetovni prvak, dvakratni olimpijski podprvak in zmagovalec 12 tekem svetovnega pokala, je danes sporočil, da končuje tekmovalno pot. "To je bila najtežja odločitev v moji karieri, ampak čutim, da je prava," je zapisal na Instagramu.

Dvaintridesetletni Schempp se je v zadnjih sezonah spopadal s poškodbami in ni več zmogel obdržati stika z biatlonskim vrhom. Od padca s kolesom na treningu poleti leta 2018, ko je moral na operacijo rame, so se tegobe le še stopnjevale, rezultatov pa ni bilo. V tej sezoni je tekmoval le januarja v Oberhofu in po 45. mestu na zasledovanju in 58. na šprintu mesta v nemški reprezentanci zanj ni bilo več.

"Že nekaj časa sem čutil, da moje telo ni več kos izzivom, in tega ni mogla spremeniti niti moja neomajna volja. Nisem več mogel biti biatlonec, kakršen sem bil v preteklosti. Niti na tekmah niti na treningih. Teh signalov preprosto nisem več mogel prezreti," je še sporočil tekmovalec, ki je v karieri zbral 12 posamičnih zmag na najvišji ravni, od teh eno na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu leta 2017, še tri zlata odličja na svetovnih prvenstvih pa je prejel kot član štafet.

Olimpijskega zlata mu ni uspelo dodati v imenitno zbirko dosežkov, je pa iz Sočija 2014 in Pjongčanga 2018 prinesel dve srebri in bron. V Sočiju se je veselil z nemško moško štafeto, v Pjongčangu je na skupinskem štartu premoč priznal le francoskemu superšampionu Martinu Fourcadu, v štafeti pa s kolegi prišel še do brona.

Dve zmagi ima Schempp tudi s Pokljuke (s šprinta in zasledovanja v sezoni 2015/16), kjer se bo čez 12 dni začelo letošnje svetovno prvenstvo.

