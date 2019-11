Pri smučarjih tekačih gre zares. Že v petek bodo na tekmi svetovnega pokala v smučine stopili Katja Višnar, Anamarija in Janez Lampič ter Miha Šimenc. Na trnih ne bodo samo tekmovalci, ampak tudi Nejc Brodar, ki drugo leto vodi slovensko ekipo. Že lani mu je uspel velik uspeh pri moških, ko je Mihi Šimencu uspel najboljši slovenski rezultat med moškimi (10. mesto), pri dekletih pa sta bili Katja Višnar in Anamarija Lampič srebrni na svetovnem prvenstvu. Brodar, ki je s pripravljalnim obdobjem zadovoljen, je pred letošnjo sezono optimističen.

V slovenski ekipi je mešanica mladih in izkušenih tekmovalk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

S pozitivnim vzdušjem ekipa počasi, a vztrajno raste

"Naredili smo še korak naprej, predvsem v povečanju količine treninga na vseh področjih. Jaz mislim, da s pozitivnim vzdušjem ta ekipa počasi, a vztrajno raste. Lani smo videli, da je Miha (Šimenc, op. p.) dosegel preboj pri moških. Pričakujem, da mu bo Janez Lampič letos sledil. Ne pričakujem tako velikega napredka, ampak vsekakor mora nekajkrat v sezoni osvojiti točke svetovnega pokala."

Ana (Anamarija Lampič, op. p.) se razvija v vrhunsko tekmovalko, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Katja Višnar so že tako izkušene, da bolje poznajo same sebe kot mi njih. Te tekmovalke potrebujejo zgolj usmeritve. Mladostna razigranost in dolgoletne izkušnje so najboljši recept. Verjamem v to ekipo. Če je bila lanska sezona prelomna, ker smo poskušali zadeve izpeljati čim bolje, mislim, da lahko letos vse skupaj nadgradimo."

Lani sta za največji uspeh poskrbeli Katja Višnar in Anamarija Lampič. Foto: Sportida

Kljub lanski uspešni sezoni meni, da ostajajo dolžniki

V lanski sezoni smo lahko videli kar nekaj vidnih uspehov naših tekmovalcev, a tako želenih stopničk na svetovnem pokalu v slovenski reprezentanci niso dočakali. Tega se zaveda tudi Brodar, ki letos pričakuje več od svojih varovancev. "Iz lanske sezone smo ostali dolžniki, potem ko v svetovnem pokalu nismo osvojili stopničk. Sicer smo jih na svetovnem prvenstvu, kar šteje dvojno (smeh, op. p.). Če smo se lani uvrščali v polfinale ali finale, potem mislim, da mora biti letos cilj vsaj dvakrat ali trikrat osvojiti stopničke."

Glavno orožje v slovenski ekipi bo letos Anamarija Lampič, ki je že v pripravljalnem obdobju kazala dobro formo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V tem športu velik pomen igrajo finančna sredstva, ki pa jih v slovenski reprezentanci ni toliko, da bi se lahko kosali s svetovnimi velesilami, kot je na primer Norveška. Z danim proračunom bodo morali sezono izvesti. "Jaz se predvsem trudim, da tekmovalci ne bi čutili majhnega proračuna. Za zdaj nam to uspeva, je pa res, da je to šport, v katerem nekatere stvari lahko predvidiš vnaprej, lahko pa se zgodi, da se pojavi kakšen nenačrtovan strošek," je še povedal Brodar, ki mu že drugo leto v ekipi pomaga tudi nekdanji olimpijski prvak Ola Vigen Hattestad.