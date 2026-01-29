Martin Čater

- rojen: 20. decembra 1992

- kraj bivanja: Celje

- telesna višina: 176 cm

- klub: SK Celje

- trener: Aleš Brezavšček

- disciplini na OI: smuk, superveleslalom

* Največji uspehi:

- OI:

19. mesto, Pyeongchang 2018, smuk

- SP:

13. mesto, Are 2019, superveleslalom

13. mesto, St. Moritz 2017, alpska kombinacija

- svetovni pokal:

1. mesto, Val d'Isere 2020, smuk

5. mesto, Val Gardena 2024, smuk

- izid sezone v svetovnem pokalu: 18. mesto, smuk, Wengen 2026

- prisotnost na Instagramu: @martincater

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: zmaga na smuku v Val d'Iseru (2020), prva v svetovnem pokalu

- zadnja knjiga ali film: knjiga I am Zlatan (Ibrahimović)

- hobiji: športi v naravi, tudi vse, kar je povezano s hitrimi motorji

- moto/navdihujoč citat: "Ne šteje, kolikokrat padeš, ampak kolikokrat se pobereš."



Vir: STA