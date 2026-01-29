Četrtek, 29. 1. 2026, 9.44
1 ura, 31 minut
Martin Čater
- rojen: 20. decembra 1992
- kraj bivanja: Celje
- telesna višina: 176 cm
- klub: SK Celje
- trener: Aleš Brezavšček
- disciplini na OI: smuk, superveleslalom
* Največji uspehi:
- OI:
19. mesto, Pyeongchang 2018, smuk
- SP:
13. mesto, Are 2019, superveleslalom
13. mesto, St. Moritz 2017, alpska kombinacija
- svetovni pokal:
1. mesto, Val d'Isere 2020, smuk
5. mesto, Val Gardena 2024, smuk
- izid sezone v svetovnem pokalu: 18. mesto, smuk, Wengen 2026
- prisotnost na Instagramu: @martincater
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: zmaga na smuku v Val d'Iseru (2020), prva v svetovnem pokalu
- zadnja knjiga ali film: knjiga I am Zlatan (Ibrahimović)
- hobiji: športi v naravi, tudi vse, kar je povezano s hitrimi motorji
- moto/navdihujoč citat: "Ne šteje, kolikokrat padeš, ampak kolikokrat se pobereš."
Vir: STA