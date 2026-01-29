Četrtek, 29. 1. 2026, 11.39
1 ura, 1 minuta
Tim Mastnak
- rojen: 31. 1. 1991
- prebivališče: Celje
- višina: 177 cm
- poklic: diplomirani ekonomist, zaposlen v vojski
- klub: Sport Klub M-Celje
- trener: Robert Mastnak
* Največji uspehi:
- olimpijske igre:
2. mesto: Peking 2022
16. mesto, Pyeongchang 2018
- SP:
2. mesto, Park City 2019, paralelni veleslalom
10. mesto, Engadin 2025, paralelni veleslalom
10. mesto, Engadin 2025, paralelni slalom
- MSP:
1. mesto, Valmalenco 2011, paralelni veleslalom
- svetovni pokal:
1. mesto, Yanqing 2024, paralelni veleslalom
1. mesto, Secret Garden 2019, paralelni veleslalom
1. mesto, Carezza 2018, paralelni veleslalom
1. mesto, Scuol 2018, paralelni veleslalom
2. mesto: Carezza 2024, paralelni veleslalom
2. mesto: Scuol 2024, paralelni veleslalom
2. mesto: Winterberg 2022, paralelni slalom
2. mesto, Simonhöhe 2022, paralelni veleslalom
3. mesto, Scuol 2026, paralelni veleslalom
3. mesto, Rogla 2022, paralelni veleslalom
3. mesto, Scuol 2021, paralelni veleslalom
3. mesto, Kayseri 2018, paralelni veleslalom
3. mesto, Scuol 2021, paralelni veleslalom
- prisotnost na Instagramu: @timmastnak
- vzornik/ca: Benjamin Karl
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: zmaga Slovenije na EP v košarki 2017
- zadnja knjiga ali film/serija: knjiga: Moč pozitivnega mišljenja, film: Formula 1
- hobiji: spremljanje športa in ukvarjanje z njim, kolesarjenje, kajtanje, motor, motorno sankanje
- moto/navdihujoč citat: "Delaj v tišini, naj rezultati govorijo zase."
Vir: STA