Tim Mastnak

- rojen: 31. 1. 1991

- prebivališče: Celje

- višina: 177 cm

- poklic: diplomirani ekonomist, zaposlen v vojski

- klub: Sport Klub M-Celje

- trener: Robert Mastnak

* Največji uspehi:

- olimpijske igre:

2. mesto: Peking 2022

16. mesto, Pyeongchang 2018

- SP:

2. mesto, Park City 2019, paralelni veleslalom

10. mesto, Engadin 2025, paralelni veleslalom

10. mesto, Engadin 2025, paralelni slalom

- MSP:

1. mesto, Valmalenco 2011, paralelni veleslalom