Četrtek, 29. 1. 2026, 16.14
55 minut
Slovenska bakla
Slovenska bakla se odpravlja na pot, širila bo vrednote olimpizma
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 se nezadržno približujejo, Slovenija pa jih bo tudi tokrat pričakala v olimpijskem duhu povezovanja, navdiha in športnih vrednot. Med 2. in 6. februarjem bodo po Sloveniji vrednote olimpizma – to so spoštovanje, odličnost in prijateljstvo – širili številni športniki in športnice, ki bodo nosili Slovensko baklo.
"S potovanjem Slovenske bakle, ki izžareva trdnost, neomajnost, modrost in samozavest, Olimpijski komite Slovenije krepi navijaško vzdušje ter spodbuja naše olimpijce. Slovenska bakla bo svojo pot v ponedeljek, 2. februarja, začela v Laškem, na svoji poti do olimpijske Cortine d'Ampezzo pa se bo ustavila še v Mariboru, Kamniku, Mojstrani ter na Trgu Evropa v Novi Gorici. Poseben postanek bo Slovenska bakla naredila tudi na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani," so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.
Ambasadorka Slovenske bakle je nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan, ki je v Sočiju leta 2014 osvojila bronasto olimpijsko medaljo.
Slovenska bakla bo med 2. in 6. februarjem obiskala več slovenskih občin, kjer jo bodo lokalne skupnosti skupaj z mladimi, športniki, olimpijci in navijači slavnostno pospremile naprej na njeni poti. Dogodki ob prihodu Slovenske bakle bodo obogateni s spremljevalnim programom, športnimi izzivi za mlade ter kulturnimi in glasbenimi nastopi lokalnih ustvarjalcev. Dogodki so brezplačni in odprti za javnost.
Pot Slovenske bakle
V ponedeljek, 2. februarja, Slovenska bakla pot začenja v Laškem.
Slovensko baklo bodo nosili olimpijke in olimpijci: Urška Žolnir Jugovar, Luka Žvižej, Tina Trstenjak, Marijana Lubej in Bernard Vajdič.
V torek, 3. februarja, bo Slovenska bakla v Mariboru. Nosili jo bodo olimpijke in olimpijci Katja Koren, Katja Fain, Metka Jerman Šenica, Natalija Prednik Burič in Metka Sparavec.
V sredo, 4. februarja, bo Slovenska bakla v Kamniku. Nosilci bodo Andrej Lanišek, Boštjan Lekan, Blaž Lomovšek, Bojan Križaj, Damjan Zlatnar, Matjaž Kladnik, Anja Zavadlav, Ivo Čarman, Klemen Bauer in Jernej Zupančič Regent.
4. februarja se bo Slovenska bakla ustavila tudi na URI Soča, kjer jo bo skupaj z otroki, ki so na rehabilitaciji, na pot pospremil slovenski paralimpijec Gal Jakič. Obisk bakle mladim bolnikom prinaša pozitiven olimpijski duh, motivacijo in dodatno spodbudo na poti okrevanja.
V četrtek, 5. februarja, bo Slovenska bakla v Mojstrani. Nosili jo bodo Zvone Šuvak, Alenka Dovžan, Sadik Mujkić, Janez Demšar, Marko Milenkovič, Rajko Lotrič in Edo Hafner.
V petek, 6. februarja, bo Slovenska bakla v Novi Gorici/Gorici, nosilci pa bodo Danilo Pudgar, Miran Gašperšič, Andreja Slokar, Maja Svetik, Dejan Vinčič, Valter Bonča, Uroš Kodelja, Meta Mačus, Kristjan Koren, Alja Kozorog, Sašo Taljat, Luka Božič, Lidija Kristančič (Benedetič Lapajne).
Pot Slovenske bakle se bo zaključila na slovenski kulturni praznik 8. februarja na slavnostni otvoritvi Slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo.