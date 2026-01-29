Slovenska bakla se odpravlja na pot, širila bo vrednote olimpizma

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 se nezadržno približujejo, Slovenija pa jih bo tudi tokrat pričakala v olimpijskem duhu povezovanja, navdiha in športnih vrednot. Med 2. in 6. februarjem bodo po Sloveniji vrednote olimpizma – to so spoštovanje, odličnost in prijateljstvo – širili številni športniki in športnice, ki bodo nosili Slovensko baklo.

"S potovanjem Slovenske bakle, ki izžareva trdnost, neomajnost, modrost in samozavest, Olimpijski komite Slovenije krepi navijaško vzdušje ter spodbuja naše olimpijce. Slovenska bakla bo svojo pot v ponedeljek, 2. februarja, začela v Laškem, na svoji poti do olimpijske Cortine d'Ampezzo pa se bo ustavila še v Mariboru, Kamniku, Mojstrani ter na Trgu Evropa v Novi Gorici. Poseben postanek bo Slovenska bakla naredila tudi na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani," so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Ambasadorka Slovenske bakle je nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan, ki je v Sočiju leta 2014 osvojila bronasto olimpijsko medaljo.

Slovenska bakla bo med 2. in 6. februarjem obiskala več slovenskih občin, kjer jo bodo lokalne skupnosti skupaj z mladimi, športniki, olimpijci in navijači slavnostno pospremile naprej na njeni poti. Dogodki ob prihodu Slovenske bakle bodo obogateni s spremljevalnim programom, športnimi izzivi za mlade ter kulturnimi in glasbenimi nastopi lokalnih ustvarjalcev. Dogodki so brezplačni in odprti za javnost.

Foto: OKS