Četrtek, 29. 1. 2026, 11.51
54 minut
Gašper Brecl
- rojen: 18. 1. 1999
- prebivališče: Velenje
- višina: 183
- poklic: študent
- klub: Mislinja
- trener: Rolando in Darko Kaligaro
* Največji uspehi:
- SP:
25. mesto, Oberstdorf 2021, klasična tekma
- MSP:
16. mesto, Lahti 2019, klasična tekma
- svetovni pokal:
24. mesto, Ruka 2022, skupinski start
27. mesto, Ramsau 2023, skupinski start
27. mesto, Otepää 2023, klasična tekma
28. mesto, Ruka 2022, klasična tekma
29. mesto, Otepää 2023, skupinski start
- prisotnost na Instagramu: @gasper_brecl
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: svetovni rekord Domna Prevca v Planici
- zadnja knjiga ali film/serija, knjiga: študentske knjige
- hobiji: kolesarstvo, spremljanje smučarskih skokov, druženje
- moto/navdihujoč citat: "Višje, hitreje, močneje."
Vir: STA