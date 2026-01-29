Gašper Brecl

- rojen: 18. 1. 1999

- prebivališče: Velenje

- višina: 183

- poklic: študent

- klub: Mislinja

- trener: Rolando in Darko Kaligaro

* Največji uspehi:

- SP:

25. mesto, Oberstdorf 2021, klasična tekma

- MSP:

16. mesto, Lahti 2019, klasična tekma

- svetovni pokal:

24. mesto, Ruka 2022, skupinski start

27. mesto, Ramsau 2023, skupinski start

27. mesto, Otepää 2023, klasična tekma

28. mesto, Ruka 2022, klasična tekma

29. mesto, Otepää 2023, skupinski start



- prisotnost na Instagramu: @gasper_brecl

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: svetovni rekord Domna Prevca v Planici

- zadnja knjiga ali film/serija, knjiga: študentske knjige

- hobiji: kolesarstvo, spremljanje smučarskih skokov, druženje

- moto/navdihujoč citat: "Višje, hitreje, močneje."

Vir: STA