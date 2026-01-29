Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
29. 1. 2026,
11.51

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Gašper Brecl

Gašper Brecl

Gašper Brecl | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

- rojen: 18. 1. 1999
- prebivališče: Velenje
- višina: 183
- poklic: študent
- klub: Mislinja
- trener: Rolando in Darko Kaligaro

* Največji uspehi:
- SP:
25. mesto, Oberstdorf 2021, klasična tekma

- MSP:
16. mesto, Lahti 2019, klasična tekma

- svetovni pokal:
24. mesto, Ruka 2022, skupinski start
27. mesto, Ramsau 2023, skupinski start
27. mesto, Otepää 2023, klasična tekma
28. mesto, Ruka 2022, klasična tekma
29. mesto, Otepää 2023, skupinski start

- prisotnost na Instagramu: @gasper_brecl
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: svetovni rekord Domna Prevca v Planici
- zadnja knjiga ali film/serija, knjiga: študentske knjige
- hobiji: kolesarstvo, spremljanje smučarskih skokov, druženje
- moto/navdihujoč citat: "Višje, hitreje, močneje."

Vir: STA

