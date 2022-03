Manj zmag in točk, a več denarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski skakalni as Rjoju Kobajaši je še drugič v karieri osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, a tokrat bo na račun prejel več denarja, kot ga je v izjemni sezoni 2018/19, ko je zbral kar 13 zmag (pet več kot letos) in presegel mejo dva tisoč točk.

Takrat je bil znesek zgolj iz naslova rezultatov v svetovnem pokalu pred obdavčitvijo okoli 250 tisoč evrov, v pravkar končani olimpijski sezoni pa je zaslužil 300 tisoč evrov (neobdavčeno). Številka je narasla predvsem zaradi novosti na novoletni turneji – zmagovalec tradicionalne prestižne turneje je namreč ob rednih denarnih nagradah na teh štirih tekmah dobil še 100 tisoč evrov. V končne številke niso vštete nagrade z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva v poletih.

To še zdaleč ne bo najvišji znesek, Gregor Schlierenzauer je v sezoni 2008/09 z rezultati zaslužil okoli 520 tisoč "neobdavčenih" evrov.

Na drugem mestu po zaslužku je drugi skakalec zime Nemec Karl Geiger (slabih 190 tisoč evrov pred obdavčitvijo), tretji pa je Stefan Kraft (173 tisoč evrov), ki je končal "šele" na petem mestu svetovnega pokala, a pobral glavno nagrado za zmagovalca norveške turneje Raw-Air (dobrih 34 tisoč evrov). Med Slovenci si je največjo denarno nagrado z rezultati priskakal Anže Lanišek, tik za njim na sedmem mestu je Timi Zajc (oba okoli 120 tisoč evrov).

Nika Križnar si je glavnino denarne nagrade priborila s skupno zmago na norveški turneji – na tej je zmagovalki pripadlo 45 tisoč švicarskih frankov, zmagovalcu pa 35 tisoč. Foto: Sportida

V ženski konkurenci, ki je sezono končala predčasno, saj so skakalke ostale brez turneje Blue Bird v Rusiji, je največji del finančne pogače pripadel Niki Križnar. Gorenjka je tekmovalno odboje končala na drugem mestu, za Marito Kramer, a je bila na denarno "najbogatejšem" delu sezone najboljša. Veselila se je skupne zmage na norveški turneji, za katero so skakalke letos prvič prejele višjo denarno nagrado kot skakalci, in sicer 45 tisoč evrov.

Križnarjeva je na koncu sezone z rezultati prišla do "neobdavčenih" 105 tisoč evrov. Zmagovalka sezone Kramerjeva je zaslužila 70 tisoč evrov, na tretjem mestu je Urša Bogataj z dobrimi 67 tisoč evri (neobdavčenimi).