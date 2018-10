Lindsey Vonn: Poslavljam se, z rekordom ali brez

Ena najboljših smučark v zgodovini svetovnega pokala Lindsey Vonn je nedvoumno in dokončno zatrdila, da bo sezona 2018/19 zadnja v njeni dolgi in uspešni karieri.

Medtem ko sta novopečeni oče Marcel Hirscher in prva dama "belega cirkusa" Mikaela Shiffrin v Altenmarktu na medijskem dnevu svojega opremljevalca smuči razglabljala o sezoni branjenja velikih kristalnih globusov, ki se bo z dvojnim veleslalomskim programom začela čez dva dobra tedna v Söldnu, pa je, čeprav se bo zanjo začela dober mesec pozneje, proti novi zimi v ZDA pogledala tudi Lindsey Vonn. V okviru poslovne konference je potrdila, da se s prihajajočo sezono dokončno poslavlja od tekmovalnega alpskega smučanja.

V lovu na 86 zmag

Tekmovalno upokojitev marca 2019 je sicer v spletnem klepetu z navijači naznanila že pred tedni. A zaradi jasne želje po rekordu v številu zmag na tekmah svetovnega pokala je v zraku ostalo vprašanje, kakšna bo njena poteza, če ji v prihajajoči zimi ne bo uspelo ujeti Ingemarja Stenmarka. Legendarni Šved je namreč dobil 86 tekem svetovnega pokala, Vonnova je trenutno pri številki 82. "Tudi če mi spodleti in ne bom dosegla rekorda, se bom poslovila," pravi ameriška zvezdnica.

Lindsey Vonn: v poslovilni sezoni jo zanimajo predvsem zmage. Foto: Getty Images

"Ponosna tudi brez rekorda"

"Želim ujeti Stenmarka. Če mi bo uspelo, bo to uresničitev sanj. Če pa mi ne bo uspelo, bom še vedno ponosna na kariero. Navsezadnje sem še vedno najuspešnejša ženska alpska smučarka v zgodovini," pravi Vonnova, ki bo prihodnji teden dopolnila 34 let. Ob tem priznava, da se bo umaknila tudi zaradi številnih zdravstvenih težav. "Prišla sem do točke, ko moram misliti na prihodnost. Tudi po koncu kariere bi rada živela športno," dodaja nekdanja dvakratna svetovna in olimpijska prvakinja.

17 priložnosti za (vsaj) štiri zmage

Sanje o nastopu na moški tekmi, s katerimi je več let dvigovala prah, je že opustila. "Morda na kakšni ekshibicijski preizkušnji," pravi. Branila se ne bi niti kolajne na svetovnem prvenstvu v Aareju ali kakšnega novega globusa. A njen glavni cilj bodo zmage, pri čemer bo po vsej verjetnosti nastopala zgolj v hitrih disciplinah. Za rekord bo imela torej na voljo devet smukov in osem superveleslalomov, prvo priložnost pa s hitrostnim trojčkom na prelomu med novembrom in decembrom v Lake Louisu.

"Uspelo ji bo!"

Spomnimo, o lovu na rekord smo se pred tedni pogovarjali tudi s Stenmarkom, ko je obiskal Elanov muzej v Begunjah. Umirjeni Šved, ki se danes ukvarja s prodajo smučarskih očal, je prepričan o tem, da je 86 zmag dosegljivih. "Navsezadnje čakajo Vonnovo v Lake Louisu tri tekme. Tam skoraj vedno zmaga. Nato pač potrebuje le še zmago ali dve. Verjamem, da se bo morda kdo še vključil v to tekmo. Morda Mikaela Shiffrin. Morda Marcel Hirscher. Tovrstne napovedi so vedno nehvaležne, saj na razvoj kariere vpliva veliko stvari. Med drugim tudi zdravje," je dejal 62-letni Skandinavec, ki je do vseh zmag prišel prav na Elanovih smučeh.