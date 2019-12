Trinajstica za Meto Hrovat. Bo srečna ali nesrečna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski Lienz je danes prizorišče četrtega ženskega veleslaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na štartu bodo tudi štiri Slovenke, največ pa seveda pričakujemo od Mete Hrovat, ki se je na dveh veleslalomih v tej sezoni uvrstila na 14. in 10. mesto, na enem pa odstopila.

Preizkušnjo v Avstriji bo odprla Italijanka Marta Bassino, zmagovalka letošnjega veleslaloma v Killingtonu v ZDA, vodilna smučarka v skupnem seštevku svetovnega pokala, Američanka Mikaela Shiffrin, se bo na progo podala kot četrta, kot šesta pa še ena Italijanka Federica Brignone, vodilna v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Na glavno slovensko orožje bo treba počakati do štartne številke 13, s katero se bo na progo podala Meta Hrovat. Hrovatova je v tej zimi najboljša Slovenka, v skupnem seštevku svetovnega pokala je na 26. mestu, v veleslalomskem po 10. mestu iz Couchevela in 14. iz Killingtona 14., njen najboljši izid sezone pa je četrto mesto s paralelnega slaloma v St. Moritzu. Tina Robnik bo štartala kot 22., Ana Bucik 40. in Neja Dvornik 52.

Prva vožnja se bo začela ob 10.30, finalna z najboljšimi tridesetimi smučarkami pa ob 13.30.

Lienz, veleslalom, štartna lista:

