Na vrsti so veleslalomistke, tudi peterica Slovenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meta Hrovat, sedma z veleslaloma na olimpijskih igrah v Pekingu, se bo na progo podala s startno številko 13, Ana Bucik 18, Tina Robnik 28, Andreja Slokar 29 in Neja Dvornik 47.

V veleslalomskem seštevku svetovnega pokala vodi Švedinja Sara Hector (462 točk) pred Francozinjo Tesso Worley (367) in Američanko Mikaelo Shiffrin (361). Ta s 1106 točkami vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, v tem je na drugem mestu Slovakinja Petra Vlhova (1039). Shiffrinova in Vlhova imata danes startni številki dve in tri, Hectorjeva sedem.

Najbolljša slovenska veleslalomistka sezone je Hrovatova na 13. mestu (110 točk), Bucikova je 17. (88), Robnikova 27. (47), Slokarjeva 30. (38) in Dvornikova 48. (4). najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku pa je Bucikova na 26. mestu (279 točk).

Sedmi ženski veleslalom v tej sezoni svetovnega pokala se bo začel ob 10. uri, druga vožnja z najboljšimi tridesetimi smučarkami pa bo ob 13.30.

Preberite še: