Lanišek v Engelbergu poskrbel za tretje slovenske stopničke

Na drugi tekmi smučarjev skakalcev v švicarskem Engelbergu za celinski pokal je Anže Lanišek osvojil drugo mesto, njegov uspeh sta lepo zaokrožila Rok Justin in Žak Mogel.

Anže Lanišek je s 123,5 metra in 131,5 metra ter 273,9 točke zasedel drugo mesto, potem ko je znova zmagal Avstrijec, tokrat Philipp Aschenwald, ki je skočil 127 in 135 metrov, zbral pa je 284,4 točke. Tretji je bil včerajšnji zmagovalec Markus Schiffner s 132 in 130 metri ter 269,2 točke.

Rok Justin je danes osvojil šesto mesto s 127,5 metra in 130 metri ter 264,5 točke, Žak Mogel je bil osmi s 125 in 133,5 metra ter 261,7 točke, točke sta osvojila še Jaka Hvala na 21. in Nejc Dežman na 30. mestu, potem ko je bil v finalu diskvalificiran zaradi prepoznega štarta, Robert Kranjec pa je zasedel 38. mesto.

V skupnem seštevku je Justin napredoval na 4. mesto z 220 točkami, na prvem jih ima Robin Pedersen 275. Celinski pokal se bo nadaljeval 5. januarja v nemškem Klingenthalu.

