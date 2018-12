Nemci v pričakovanju skakalnega spektakla na vrh postavljajo Stocha

Novoletna skakalna turneja je tik pred vrati. Prvi del bodo gostili Nemci (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen), za drugi del pa se bodo skakalci preselili v Avstrijo, najprej v Innsbruck, za konec pa še v Bischofshofen.

Če so imeli gostitelji druge polovice prvega vrhunca sezone v zadnjem desetletju veliko razlogov za veselje (med letoma 2009 in 2015 je turnejo vselej dobil Avstrijec - Wolfang Loitzl, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, dvakrat Gregor Schlierenzauer, Thomas Diethart, Stefan Kraft), ima nemška skupna zmaga precej dolgo brado. Leta 2002 je kot zadnji Nemec zlatega orla prejel Sven Hannawald, ki je kot prvi zmagal na vseh postajah turneje.

Nemci menijo, da je po pol stoletja čas za nov hat-trick

To je lani kot drugemu uspelo Poljaku Kamilu Stochu, ki bo v prihodnjih dneh napadel tretjo zaporedno skupno zmago na novoletni turneji. S tem podvigom se do zdaj lahko pohvali le Norvežan Bjørn Wirkola. Podvig mu je uspel med letoma 1967 in 69.

Nemški mediji so prepričani, da trenutno tretji skakalec zime lahko ponovi dosežek Vikinga izpred pol stoletja. Pri Bildu menijo, da bodo v njegov prid v primerjavi s presenečenjem sezone, vodilnim Rjojujem Kobajašijem, odločale izkušnje 31-letnika in to, da naj ne bi bil pod pritiskom.

Varovanec Stefana Horngacherja, ki je v sredo na državnem prvenstvu za več kot 30 točk ugnal najbližjega zasledovalca Dawida Kubackega (drugi iz svetovnega pokala Piotr Žyla je bil šele šesti), je v napovedih previden. Kot je povedal za sport.onet.pl, se je naučil na tekme novoletne turneje gledati kot na posamične tekme svetovnega pokala, in ne kot na nekaj posebnega. V tem tudi vidi recept za uspeh.

(Ne)srečna 13-ica?

Če nemški pogled proti vrhu favorizira Poljaka, pa tam tudi tokrat ni nobenega od domačih adutov. Nemci bodo v prvem delu zaradi nacionalne kvote lahko nastopili s 13 skakalci. Imena so predstavili v četrtek. Največ pričakovajo od četrtega v skupnem seštevku Karla Geigerja, ki je letos slavil premierno zmago v tem tekmovanju.

Trenerski tabor je v kvoto uvrstil še Stephana Leyheja, Andreasa Wellingerja, Markusa Eisenbichlerja, Richarda Freitaga, Davida Siegela, Severina Freunda, Moritza Baerja, Martina Hamanna, Felixa Hoffmanna, Justina Lissa, Piusa Paschkeja in Constantina Schmida.

Bertoncelj meri višje od lanskega desetega mesta Damjana

Slovenske barve bodo zastopali Timi Zajc, Peter in Domen Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Bor Pavlovčič. Lani je najvišje od Slovencev končal letošnji dolžnik Jernej Damjan, glavni trener Gorazd Bertoncelj pa letos meri višje.

"Realno gledano so trije skakalci, ki so na vseh štirih tekmah sposobni skočiti med deset ali 15. Na podlagi tega lahko rečem, da so to Timi Zajc, brata Prevc in morda tudi Jernej Damjan, če se mu izide. Na podlagi tega lahko računamo na skupno uvrstitev nekje do šestega mesta."

Turneja se bo začela jutri, ko bodo ob 16.30 kvalifikacije za nedeljsko prvo tekmo. V seštevek novoletne turneje štejejo vsi skoki, skakalci pa v prvi seriji skačejo v parih.

Spored novoletne turneje 2018/19 Oberstdorf Sobota, 29. decembra

16.30 kvalifikacije Nedelja, 30. decembra

16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen Ponedeljek, 31. decembra

14.00 kvalifikacije Torek, 1. januarja

14.00 tekma Innsbruck Četrtek, 3. januarja

14.00 kvalifikacije Petek, 4. januarja

14.00 tekma Bischofshofen Sobota, 5. januarja

17.00 kvalifikacije Nedelja, 6. januarja

17.00 tekma

Zmagovalci novoletne turneje v smučarskih skokih: 1953: Sepp Bradl (Avt)

1953/54: Olav Björnstad (Nor)

1954/55: Hemmo Silvenoinen (Fin)

1955/56: Nikolaj Kamenski (SZ)

1956/57: Pentti Uotinen (Fin)

1957/58: Helmut Recknagel (NDR)

1958/59: Helmut Recknagel (NDR)

1959/60: Max Bolkart (ZRN)

1960/61: Helmut Recknagel (NDR)

1961/62: Eino Kirjonen (Fin)

1962/63: Toralf Engan (Nor)

1963/64: Veikko Kankkonen (Fin)

1964/65: Torgeir Brandtzäg (Nor)

1965/66: Veikko Kankkonen (Fin)

1966/67: Björn Wirkola (Nor)

1967/68: Björn Wirkola (Nor)

1968/69: Björn Wirkola (Nor)

1969/70: Horst Queck (NDR)

1970/71: Jiri Raška (Češ)

1971/72: Ingolf Mork (Nor)

1972/73: Rainer Schmidt (NDR)

1973/74: Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75: Willi Pürstl (Avt)

1975/76: Jochen Danneberg (NDR)

1976/77: Jochen Danneberg (NDR)

1977/78: Kari Yliantilla (Fin)

1978/79: Pentti Kokkonen (Fin)

1979/80: Hubert Neuper (Avt)

1980/81: Hubert Neuper (Avt)

1981/82: Manfred Deckert (NDR)

1982/83: Matti Nykänen (Fin)

1983/84: Jens Weissflog (NDR)

1984/85: Jens Weissflog (NDR)

1985/86: Ernst Vettori (Avt)

1986/87: Ernst Vettori (Avt)

1987/88: Matti Nykänen (Fin)

1988/89: Risto Laakonen (Fin)

1989/90: Dieter Thoma (Nem)

1990/91: Jens Weissflog (Nem)

1991/92: Toni Nieminen (Fin)

1992/93: Andreas Goldberger (Avt)

1993/94: Espen Bredesen (Nor)

1994/95: Andreas Goldberger (Avt)

1995/96: Jens Weissflog (Nem)

1996/97: Primož Peterka (Slo)

1997/98: Kazujoši Funaki (Jap)

1998/99: Janne Ahonen (Fin)

1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

2000/01: Adam Malysz (Pol)

2001/02: Sven Hannawald (Nem)

2002/03: Janne Ahonen (Fin)

2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

2004/05: Janne Ahonen (Fin)

2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

2007/08: Janne Ahonen (Fin)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

2009/10: Andreas Kofler (Avt)

2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2012/13: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2013/14: Thomas Dithard (Avt)

2014/15: Stefan Kraft (Avt)

2015/16: Peter Prevc (Slo)

2016/17: Kamil Stoch (Pol)

2017/18: Kamil Stoch (Pol)

2018/19: ?



