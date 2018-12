Miselnost prvi na vasi izbiti iz glave

Po večmesečnem premoru zaradi težav z gležnjem je Peter Prevc šele oktobra stopil na skakalnico in z zamikom začel priprave na tekme svetovnega pokala.

Za vrnitev si je izbral njemu dobro poznani Engelberg, kjer je dvakrat že slavil zmago. Priznal je, da je bila nervoza prisotna: "Zvečer sem potreboval zelo dolgo časa, da sem zaspal. Misli se niso mogle umiriti. Podobno kot takrat, ko sem na novoletni turneji vodil. V petek se je nato na skakalnici dobro izteklo. V soboto se je žal pripetila napaka na mostu, v nedeljo pa so bili skoki boljši."

"Počutil sem se, kot bi vodil po prvi seriji"

"Presenečen sem bil v dobrem smislu. Ko gledam nazaj, ugotavljam, da sem bil na treningu in v kvalifikacijah bolj sproščen kot na tekmah. To me je stalo kakšno mesto." Foto: Vid Ponikvar Vse je pozitivno presenetil z dobrim skakanjem na treningu in v kvalifikacijah, v katerih je imel šesti rezultat. "Presenečen sem bil v dobrem smislu. Ko gledam nazaj, ugotavljam, da sem bil na treningu in v kvalifikacijah bolj sproščen kot na tekmah. To me je stalo kakšno mesto."

Pričakovanja se zaradi dobrih petkovih skokov nato niso dvignila, prav tako je nervoza hitro odtavala, saj ima Peter, pa čeprav šteje šele 26 let, že ogromno izkušenj. "Prisotna je bila le pri prvem skok. Počutil sem se, kot bi vodil po prvi seriji."

Prvi mož slovenske skakalne reprezentance bo na svoji koži že desetič v karieri občutil draž novoletne turneje. Skupaj s Primožem Peterko sta edina Slovenca, ki sta jo osvojila. Na zadnji tekmi v Engelbergu je bil s 16. mestom že najboljši slovenski orel, vendar ga takšne uvrstitve ne zadovoljijo. Prav tako ne preostalih: "Ne smemo gledati, kdo je prvi na vasi, ampak da bomo v svetovnem merilu kaj naredili."

"Če bi bil skok vrhunski, bi lahko bil med prvimi tremi"

"Videl sem, da sem s povprečnimi skoki okoli 15. mesta. Če je skok nadpovprečen, je dosežek takšen, kot je bil v kvalifikacijah. Če bi bil vrhunski, bi lahko bil med prvimi tremi." Foto: Žiga Zupan/Sportida V Švici je najstarejši od bratov Prevc dobil nekaj odgovorov, ki jih je iskal, veliko novih pa bo dobil prav na turneji štirih skakalnic, ki se bo s kvalifikacijami začela v soboto v Oberstdorfu: "Videl sem, da sem s povprečnimi skoki okoli 15. mesta. Če je skok nadpovprečen, je dosežek takšen, kot je bil v kvalifikacijah. Če bi bil vrhunski, bi lahko bil med prvimi tremi, kar je zelo dobro. Upam, da ne bom preveč izsiljeval dobrih skokov."

Med favorite za osvojitev zlatega orla se ne uvršča, čeprav ga je leta 2016 že visoko dvignil v zrak. Zaveda se, da so preostali skakalci v prednosti, saj je izpustil večji del priprav na zimo. Med osrednjimi favoriti vidi skakalce, ki so bili razpoloženi v Engelbergu.

Mednje spada Japonec Rjoju Kobajaši, ki je bil na začetku sezone v izvrstni formi. Izpostavil je še Poljake na čelu s Kamilom Stochom, ki je turnejo osvojil dvakrat zapored, pa tudi Norvežane in Avstrijce. "V krogu favoritov ravno nisem, zato grem lahko na turnejo umirjeno. Moja jubilejna deseta bo. Že zaradi tega bo lahko zelo pomembna. Ponavadi je bil tisti, ki je bil v Engelbergu v vzponu, dober tudi na turneji. Verjetno zato, ker dobiš zagon za trening in na turneji potem vse skupaj nadgradiš."