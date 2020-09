Lanišek tretji v Wisli, med deseterico še Cene Prevc

Prvo letošnjo tekmo celinskega pokala v Wisli je s 133 metri in 132,5 metra ter 254,9 točke dobil Nemec Martin Hamann, ki je vodil že po prvi seriji. Drugo mesto je po najboljšem skoku finalne serije s 126,5 metra in 135 metri ter 251,1 točke zasedel Norvežan Sander Vossan Eriksen, tretji pa je bil najboljši Slovenec, Anže Lanišek. Skočil je 130,5 metra in 129 metrov, zbral pa je 250,0 točke.

Cene Prevc je skočil 125 in 128 metrov, kar je z 231,2 točke zadostovalo za osmo mesto, na mestih od 12. do 15. so se zvrstili Jan Bombek, Tilen Bartol in Rok Justin. Bombek in Bartol sta v prvi seriji zasedala 5. in 6. mesto. Dve točki je na 29. mestu ujel še Žak Mogel, sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

