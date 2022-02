Slovenske orle najprej čakajo kvalifikacije

Smučarski skakalci se bodo danes za konec programa v finskem Lahtiju po petku pomerili še na drugi posamični preizkušnji. V kvalifikacijah bo nastopilo tudi šest Slovencev. Anže Semenič bo skočil kot 21., Žiga Jelar kot 36., Peter Prevc 52., Lovro Kos 55., Timi Zajc kot 57., Cene Prevc pa bo nastopil kot 61.

V kvalifikacijah bo nastopilo 68 skakalcev. Prva serija se bo začela ob 16. uri.

V petek je zmagal Avstrijec Stefan Kraft, najboljša od petih slovenskih finalistov pa sta bila Peter in Cene Prevc na osmem in devetem mestu. Točke svetovnega pokala so osvojili še Zajc, Jelar in Semenič, Kos pa je obtičal v prvi seriji.

Najboljšega slovenskega skakalca zime Anžeta Laniška zaradi bolezni ni v Lahtiju.

Lahti, smučarski skoki (M):