Avstrijci na krilih Krafta v zaključku ugnali Slovence

Slovenski smučarski skakalci Peter Prevc, Cene Prevc, Žiga Jelar in Timi Zajc so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Lahtiju zasedli drugo mesto. V zadnjem skoku so jih, po zaslugi Stefana Krafta, za 5,5 točke prehiteli Avstrijci. Na tretje mesto so skočili Nemci.

Prvič po olimpijskih igrah so skakalci združili moči na ekipni tekmi. Razplet na prvih petih mestih pa povsem enak kot na tekmovanju petih krogov na Kitajskem. Zmaga je odšla v Avstrijo, Slovenci so bili drugi, Nemci tretji, Norvežani četrti, Japonci pa peti.

Slovenski kvartet v sestavi Žiga Jelar, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc je bil vse do zaključka v boju za zmago. Slovenci so po drugi skupini prve serije prevzeli vodstvo in ga držali vse do zadnje skupine finala, v katero so se odpravili z 12,7 točke prednosti pred Avstrijci, ki so jo uspeli stopiti in zmagati.

Stefan Kraft je bil ključni mož zmagovalcev. Če bi bila danes znova posamična tekma, bi spet zmagal. Foto: Guliverimage

Severni sosedi so imeli danes znova izjemno razpoloženega Stefana Krafta, ki je že včeraj na posamični tekmi zanesljivo opravil s konkurenco. Avstrijski zvezdnik, ki se vse bolj dviguje v formi, je bil tudi danes daleč najboljši posameznik.

V finalu je pristal pri 128 metrih, kar je bila daljava njegove skupine. Peter Prevc bi moral za zmago skočiti okoli 124 metrov, pristal je pri 120,5 metrih, tako da so se zmage na koncu razveselili Avstrijci. Slovensko zasedbo so prehiteli za 5,5 točke. Kraft je blestel že v prvi seriji, ko je slovensko prednost s 15,4 točke stopil na zgolj 0,6 točke.

Foto: Guliverimage

Na tretjem mestu so končali Nemci s skoraj 30 točkami zaostanka za Avstrijo, četrti Norvežani pa so zaostali že skoraj 60 točk.

Če bi sešteli današnje skoke, bi zanesljivo zmagal Kraft, z več kot 25 točkami zaostanka bi bil drugi Marius Lindvik, tretji Cene Prevc, četrti Žiga Jelar, šesti Peter Prevc in 12. Timi Zajc.

Slovenci ostajajo pri 11 ekipnih zmagah, zadnjič so na ekipni tekmi slavili v Zakopanah 15. januarja, ko so bili zelo prepričljivi ter slavili s 67 točkami naskoka pred Nemci ter 67,6 točke pred Japonci.

V nedeljo še ena posamična tekma

V nedeljo bo v Lahtiju na vrsti še posamična tekma, ki se bo začela ob 16. uri.

Izidi, Lahti: 1. Avstrija 1087,9

(Jan Hörl 126,5/124,5, Clemens Aigner 119,0/131,5, Ulrich

Wohlgenannt 117,5/124,0, Stefan Kraft 130,0/128,0)

2. Slovenija 1082,4

(Žiga Jelar 126,0/127,5, Cene Prevc 124,0/130,5, Timi Zajc

122,5/127,0, Peter Prevc 123,5/120,5)

3. Nemčija 1058,0

(Constantin Schmid 121,5/127,5, Severin Freund 124,0/131,0,

Markus Eisenbichler 121,0/125,5, Karl Geiger 121,5/125,0)

4. Norveška 1029,7

5. Japonska 976,4

6. Finska 945,3

7. Poljska 899,3

8. Rusija 894,3

...

Potek tekme, Lahti, finale 4. skupina: Stefan Kraft je tudi v finalu skočil odlično, 128 metrov, kar je bila daljava zadnje skupine. Peter Prevc bi moral za zmago skočiti okoli 124 metrov, pristal je pri 120,5 metrih, tako da so do zmage skočili Avstrijci. Zbrali so 1.087,9 točke, Slovenci pa 5,5 točke manj (1.082,4). Tretji so bili Nemci (1.058). 3. skupina: Timiju Zajcu je s 127 metri uspel najdaljši skok skupine, tako da je še povečal prednost pred Avstrijci. Ta pred zadnjo skupino, v kateri se bosta udarila Peter Prevc in Stefan Kraft, znaša 12,7 točke.

2. skupina: V drugi skupini je Clemensu Aignerju s 131,5 metra uspel najdaljši skok. A odlično je skočil tudi Cene Prevc, 130,5 metra, tako da vodilni Slovenci ohranjajo 8,4 točke pred Avstrijo.

1. skupina: Odličen skok Žige Jelarja, ki je skočil 127,5 metra in prednost pred Avstrijo, za katero je skakal Jan Hoerl (124,5), povečal na 9,9 točke. Tretji Norvežani zaostajajo 21,4 točke, četrti Nemci 24,1 točke.



PRVA SERIJA:

4. skupina: Kot zadnji od Slovencev v prvi seriji je skočil Peter Prevc, zmogel je 123,5 metrov, in Slovenijo zadržal na prvem mestu. A obeta se hud boj za zmago, saj je Stefan Kraft v tej skupini skočil kar 130 metrov, tako da Avstrijci za Slovenci zaostajajo le 0,6 točke. Tretji Norvežani zaostajajo že 21 točk, Nemci dobrih 22,Poljaki pa 24 točk.

3. skupina: Timi Zajc je pristal pri 122,5 metrih, kar je bila najdaljša daljava skupine, tako da je Slovenija še povečala prednost. Pred drugo Norveško ima 15 točk, pred tretji Avstriji 15,4 točke prednosti.

2. skupina : Cene Prevc je skočil 124 metrov in Slovenijo popeljal na prvo mesto. Pred drugo Norveško ima šest točk prednosti, pred tretjo Avstrijo že 11,6.

1. skupina : Za Slovenijo je kot prvi skočil Žiga Jelar, pristal je pri 126 metrih, kar je zadostovalo za tretje mesto po prvi skupini. V vodstvu so Norvežani, ki imajo 2,5 točke prednosti pred drugimi Avstrijci in 2,9 pred tretjo Slovenija. Četra Poljska zaostaja že 13,6 točke.

