Slovenci bodo po olimpijskem srebru znova združili moči

Smučarski skakalci bodo po petkovi posamični tekmi v Lahtiju danes moči združili na ekipni tekmi. Začela se bo ob 16.30, slovenske barve bodo zastopali Peter in Cene Prevc, Timi Zajc in Žiga Jelar.

Na ekipno tekmo v Lahtiju je prijavljenih devet reprezentanc. Slovenska bo skakala kot šesta po vrsti. Glavni trener Robert Hrgota v boj pošilja Žigo Jelarja, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Petra Prevca. Slovenci bodo skakali v tem vrstnem redu.

Zadnji trije so bili tudi del olimpijske ekipne tekme, na kateri so osvojili drugo mesto, četrti člen je bil Lovro Kos, tokrat pa bo to Jelar, ki se je v petek znašel bolje kot Kos.

V nedeljo v Lahtiju sledi še ena posamična tekma.

Lahti, ekipna tekma





