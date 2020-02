Norvežanka ob odsotnosti Lampičeve povečala prednost

Slovenskih tekmovalk ni na Finskem. Anamarija Lampič v skupnem seštevku točk za svetovni pokal zaseda 12. mesto.

Svetovni pokal, skupno (33 od 43):

1. Therese Johaug (Nor) 2368 točk

2. Heidi Weng (Nor) 1647

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 1300

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 1231

5. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1110

6. Jessica Diggins (ZDA) 1074

...

12. Anamarija Lampič (Slo) 693

49. Katja Višnar (Slo) 107

86. Alenka Čebašek (Slo) 11

90. Vesna Fabjan (Slo) 10

...