Slovenski orli v lov za nedeljo

Tilen Bartol, Jurij Tepeš, Anže Semenič, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc so tisti skakalci, ki jih je glavni trener Gorazd Bertoncelj vzel v Zakopane, kjer se obeta prava navijaška kulisa, saj so poljski skakalci v dobri formi. Lani je v tem skakalnem središču zmagal Semenič.

Ob 18. uri bodo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo (ob 16. uri), medtem ko bo v soboto na sporedu ekipna preizkušnja (16.15).