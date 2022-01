Odlične Slovenke se bodo borile za najvišja mesta

Ta konec tedna se v Kranjski Gori odvija 58. Zlata lisica. Alpske smučarke so na podkorenski strmini, kjer je prava zimska pravljica, že opravile s polovico preizkušnje. Po prvi vožnji je v vodstvu Švedinja Sara Hector, ki ima osem stotink prednosti pred drugo, Francozinjo Tesso Worley. V finale so se uvrstile tri Slovenke, ki so v prvi vožnji nastopile odlično. Meta Hrovat je peta (+0,80), Ana Bucik je sedma (+0,97), Tina Robnik pa je na desetem mestu (+1,26). Finalna vožnja se bo začela ob 12.30.

Vrstni red po prvi vožnji: 1. Sara Hector (Šve) 1:07,23

2. Tessa Worley (Fra) +0,08

3. Marta Bassino (Ita) +0,23

4. Katharina Truppe (Avt) +0,76

5. Meta Hrovat (Slo) +0,80

6. Michelle Gisin (Švi) +0,87

7. Ana Bucik (Slo) +0,97

8. Valerie Grenier (Kan) +1,00

9. Coralie Frasse-Sombet (Fra) +1,24

10. Tina Robnik (Slo) +1,26

...

V Kranjski Gori se alpske smučarke merijo na veleslalomu za zlato lisico. Po prvi vožnji je v vodstvu Švedinja Sara Hector, ki se je za zdaj najbolje znašla na dobro pripravljeni trdi, toda ne ledeni podlagi. Druga je Francozinja Tessa Worley (+0,08), tretja pa Italijanka Marta Bassino (+0,23), ki je tudi odprla letošnjo Zlato lisico.

Sara Hector je trenutno v vodstvu. Foto: Guliverimage

Odlično se je na progi znašla tudi Meta Hrovat, ki je nastopila s številko 14. V zgornjem delu si je sicer nabrala nekaj zaostanka, a je skozi vožnjo svojo predstavo stopnjevala in z vrhunskim spodnjim delom ob prihodu v cilj zasedla četrto mesto (+0,80). Kasneje jo je prehitela še Avstrijka Katharina Truppe (0,76), tako da je Hrovatova po polovici tekme na petem mestu.

S številko 22 se je po progi podala druga Slovenka Ana Bucik, ki je prav tako dobro opravila svoje delo, z zaostankom 97 stotink pa je prismučala na sedmo mesto. Tina Robnik je po odličnem zgornjem delu, kjer je bila celo hitrejša od vodilne Hectorjeve, spodaj nekoliko popustila, naredila napako tik pred ciljem, z zaostankom 1,26 pa je zasedla deseto mesto.

Preostale tri Slovenke so bile prepočasne za finale. Neja Dvornik je s številko 42 osvojila 33. mesto (+2,76). Ob koncu štartne liste sta nastopili še Nika Murovec, ki je bila 56. (+5,84), in Lina Knific, ki je tekmo končala na 46. mestu (+3,77).

Tokrat je proga v Podkorenu najboljše alpske smučarke na svetu presenetila z zimskimi razmerami, mešanico kompaktne in pomrznjene podlage in mehkejšega novega snega, ki je na progi še ostal tudi po glajenju številne mariborsko-kranjskogorske ekipe. Na takšni podlagi se tako nista najbolje znašli vodilna v veleslalomskem seštevku in v seštevku svetovnega pokala, Američanka Mikaela Shiffrin, ki je z zaostankom 1,48 na 14. mestu, še tri stotinke več je na 15. zaostala Slovakinja Petra Vlhova.

Med 60 tekmovalkami, ki se bodo borile za točke svetovnega pokala, je znova tudi Švicarka Lara Gut-Behrami (5.), ki je nazadnje nastopila v domačem St. Moritzu pred skoraj mesecem dni, ko je zmagala na prvem superveleslalomu, na drugem pa utrpela grd padec, a brez hujših posledic. Nato je morala še na dodatni prisilni počitek zaradi okužbe z novim koronavirusom. Švicarka se na prvi progi ni znašla najbolje, saj je zaostala 1,53 in je po prvi vožnji na 17. mestu.

Finale se bo začel ob 12.30.

Podkoren zaprt za navijače in smučarje

Tekmovanje za 58. Zlato lisico je sicer zaprtega tipa. Dostop na prireditveni prostor za obiskovalce ni dovoljen. Določene prometne površine, ki vodijo do tekmovališča v Podkorenu, so zaprte. Promet na glavni prometnici poteka normalno. Pri Policiji pozivajo k upoštevanju navodil organizatorja in policistov.