Koronavirus preložil izbor smučarja leta, švedski trener pozitiven

V Söldnu na avstrijskem Tirolskem je vse pripravljeno za začetek 55. svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tekmovalna zimska sezona se bo odprla z ženskim in moškim veleslalomom v soboto in nedeljo. Zaradi novega koronavirusa bodo na kasnejši čas preložili letošnjo podelitev smučarja oz. smučarke leta. Poročajo pa tudi o enem pozitivnem primeru.

Spektakel na ledeniku Rettenbach bo letos zaradi ukrepov za zajezitev novega korovavirusa povsem brez navijačev na prizorišču in množic v dolini. Prav tako so odpovedali vse spremljajoče in podporne prireditve za medije, navijače in opremljevalce. To seveda pomeni, da bodo tudi na ustreznejši čas preložili tradicionalno razglasitev smučarja oziroma smučarke leta, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Nagrado Skieur d'or podeljujejo od leta 1963. Vsako leto Združenje novinarjev alpskega smučanja (Association Internationale des Journalistes de Ski, AIJS) pred začetkom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju podeli nagrado najboljšemu smučarju oziroma smučarski minule sezone.

Po ustanovitelju svetovnega pokala Sergeu Langu jo imenujejo tudi "Trofeja Serge Lang". Leta 2013 jo je kot prva Slovenka dobila Tina Maze. Do zdaj se še ni zgodilo, da ta lovorike ne bi podelili. Lani jo je, kot najmlajša dobitnica, prejela Američanka Mikaela Shiffrin, ki se je letos Söldnu odrekla zaradi bolečin v hrbtu.

Švedski trener smučanja pozitiven na novi koronavirus

Avstrijec Marcel Hirscher je skupaj s Švicarjem Pirminom Zurbriggenom štirikrat prejel to nagrado, kar je največ. Tokratna favorita sta trenutno skupna zmagovalca svetovnega pokala Italijanka Federica Brignone in Aleksander Aamodt Kilde iz Norveške.

Foto: Reuters

Pred odprtjem svetovnega pokala v Söldnu je bil švedski trener smučanja pozitiven na novi koronavirus. To je povedal šef ekipe Skandinavcev Lars Melin za švedski televizijski program SVT Sport. Trener Ola Masdal je v karanteni v Ötztalu. Še en trener, ki se je z vlečnico skupaj vozil z Masdalom, še čaka na izvid. Primer ne bo vplival na moški veleslalom v nedeljo, so zapisali.

Na novi koronavirus so bili testirani tudi člani slovenske ekipe. Slovenska šesterica, Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Neja Dvornik, Štefan Hadalin in Žan Kranjec, je bila negativna in čaka na začetek tekmovalnega konca tedna.