Šok: huda poškodba Klineta, urejajo vse potrebno za prevoz v Slovenijo

Boštjan Kline je danes na treningu smuka na italijanskem smučišču Sella Nevea padel in si zlomil desno nogo. "V tem trenutku urejamo vse potrebno za prevoz v Slovenijo, kjer bi lahko opravili vse dodatne preglede in morebitne posege. Več o Boštjanovem zdravstvenem stanju vam bomo posredovali v naslednjih dneh," so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.