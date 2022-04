Slokarjeva in Kline državna prvaka tudi v superveleslalomu

Andreja Slokar je na Peci naslovu državne prvakinje v smuku dodala naziv tudi naziv državne prvakinje v superveleslalomu. Enak dosežek je uspel tudi Boštjanu Klinetu.

Slokarjeva je za 81 stotink prehitela Mašo Robin, tretja pa je bila z 88 stotinkami sekunde zaostanka Lina Knific. Kline je drugega Roka Ažnoha prehitel za 91 stotink, tretji Martin Čater pa je zaostal +1,11.

Boštjan Kline je po smuku slavil še v superveleslalomu. Foto: SloSki

Istočasno je na Peci potekalo tudi državno prvenstvo v kategorijah U21 in U18. Državni prvaki so tako postali še Ažnoh in Robin (U21) in Hana Andolšek Vertovšek ter Alen Hriberšek (U18).