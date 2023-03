Danes se s kvalifikacijami ob 10.00 v Planici začenja zaključno dejanje letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih. Vrhunec dogajanja bo ob koncu tedna, ko bosta v dolini pod Poncami na sporedu dve posamični (petek in nedelja) in ekipna tekma. Kakšno vreme napovedujejo vremenoslovci?

Brane Gregorčič, meteorolog na agenciji za okolje, napoveduje, da bodo letošnji poleti večinoma potekali ob oblačnem vremenu, mogoče pa so tudi padavine.

"Verjetnost dežja bo v četrtek le med 20 in 30 odstotki, v petek in soboto pa nad 50 odstotki. Nekoliko več možnosti za suho vreme bo, kot kaže, v nedeljo. Jutranje temperature bodo večinoma med 0 in 3, popoldanske pa med 5 in 10 stopinjami Celzija," je za Siol.net napovedal Gregorčič.

Domen Prevc na sredinem preizkusu letalnice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bo dogajanje v dolini pod Poncami krojil tudi veter? "V četrtek in petek bo nad Slovenijo pihal jugozahodni veter, a je Planica pred njim dokaj dobro zaščitena. V soboto bo veter šibak, v nedeljo pa bo začel pihati severni veter. Tudi pred tem je dolina Planica dokaj dobro zaščitena. Večjih težav z vetrom torej ne bi smelo biti, se bodo pa razmere spreminjale," napoveduje Gregorčič.

Program poletov, Planica Četrtek, 20. marec

8.00 uradni trening (dve seriji)

10.00 kvalifikacije Petek, 31. marec

14.00 poskusna serija

15.00 prva serija posamične tekme Sobota, 1. april

9.00 poskusna serija

10.00 prva serija ekipne tekme Nedelja, 2. april

9.00 poskusna serija

10.00 prva serija posamične tekme

