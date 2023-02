V živo: Lampičeva po odličnem prvem streljanju v drugo slabše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Oberhofu je danes na sporedu sprint za ženske. Na štartu so tudi tri slovenske tekmovalke. Z največjim zanimanjem smo lahko spremljali našo Anamarijo Lampič, ki se ji je drugo streljanje ponesrečilo.

V živo:

14.32 - Anamarija Lampič se je kot druga podala na progo. Proga je dolga 7,5 kilometra.

14.34 - Lampičeva je zelo hitro začela, saj si pred tekmovalko, ki je štartala pred njo ustvarila prednost 6 sekund.

14.39 - Anamarija je zelo dobro opravila s streljanjem v leže, potem ko je zadel vseh pet tarč. Čaka jo še streljanje v stoje.

14.47 - Drugo streljanje je bilo za Anamarijo veliko slabše, potem ko je zgrešila štiri strele in posledično izgubila veliko časa.

14.50 - Veliko tekmovalk ima kar nekaj težav s streljanjem, saj lahko vidimo kar nekaj zgrešenih strelov. Vseeno bo treba za odličje zadeti vseh deset, ali vsaj devet tarč.

14.55 – Anamarija Lampič je v cilj prišla z velikim zaostankom. Za takrat vodečo Čehinjo Marketo Davidovo je zaostala minuto in 56 sekund.

15.03 - V cilj je z veliko prednostjo prišla domačinka Dennise Herrmann-Wick.

15.05 - S prvim strelom je opravila že tudi druga naša tekmovalka Polona Klemenčič. Tudi ona je, tako kot Lampičeva, zadela vseh pet tarč v streljanju leže.

Poleg Anamarije Lampič, ki je šla na progo druga, bosta slovenske barve branita še Polona in Živa Klemenčič. Prva bo šla na štart s številko 52, druga pa 82. Na štartu je skupno kar 96 tekmovalk.

Za Lampičevo je to prvo svetovno prvenstvo v biatlonu in prav disciplina šprint ji najbolj ustreza. To kažejo tudi njeni rezultati, saj se je letos na tekmah svetovnega pokala dvakrat zavihtela na peto mesto. Na roko pa ji ne gre nedavna bolezen, ki jo je za kar nekaj časa priklenila na posteljo, posledično pa je zaradi tega izpustila kar nekaj treninga.

Zdravstvene težave je imela tudi Polona Klemenčič, ki je bila na začetku sezone v odlični formi, tudi ona pa ne ve povsem, koliko je z boleznijo izgubila.

