Je Mikaela Shiffrin že sklenila sezono?

Shiffrinova se ni udeležila nobene tekme od konca januarja. V začetku februarja je umrl njen oče, Shiffrinova pa se je takrat vrnila v domovino in ni več nastopala na tekmah.

Pred nadaljevanjem sezone - tudi ta konec tedna je na tekmah v smuku in kombinaciji v švicarski Crans Monatni ne bo - so pri agenciji dpa preverili, ali se bo Američanka vrnila na tekme. Iz ameriške smučarske zveze pa so dobili pojasnila, da je za zdaj njen status nespremenjen, da se torej do nadaljnjega ne bo udeleževala tekmovanj, niti ne morejo napovedati natančnejšega datuma vrnitve.

Mikaela Shiffrin si je v svetovnem pokalu doslej že priborila 66 zmag in je na dobri poti, da po 40 letih zruši rekord slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki se je nekoč zdel nedosegljiv - na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v belem cirkusu se je zavihtel 86-krat. Kljub temu, da je izpustila precej tekem v tej sezoni, pa še vedno vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Njena prednost pa je vse manjša, trenutno le še 113 točk pred Italijanko Federico Brignone.

Preberite še: