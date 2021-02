"Jakov je v tem specialist. Kot Anamarija Lampič."

Tri leta je že od tega, ko je imel Jakov Fak na tekmi s skupinskim startom nazadnje slovensko družbo. In prav v tej disciplini je Fak tik pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva na Poklujki, na tekmi svetovnega pokala v Anterselvi, spet stopil na stopničke. Prvič po ... Uganili ste, treh letih. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu - tam, kjer je Fak na posamični tekmi osvojil srebrno kolajno - je na skupinskem startu nastopal še Klemen Bauer. Zasedla sta 10. in 20. mesto.

Tokrat na domačem svetovnem prvenstvu na Pokljuki bo ob Faku startal Miha Dovžan, oba pa upata še na kakšno mesto višje.

"Če glava želi in telo zdrži, potem je izvedljivo vse."

Za Faka bo to zadnja priložnost za napad na tako željeno kolajno. Zlato v skupinskem startu je osvojil že na prvenstvu v Kontiolahtiju leta 2015, tokrat pa je njegovo izhodišče vendarle drugačno, pravi: "Takrat so bile vseeno moje uvrstitve pred to tekmo boljše." Vzporednice med takratnim in današnjim prvenstvom niso mogoče, dodaja: "Vsako veliko tekmovanje ima svoje značilnosti, tokratno to, da je domače. Poskušal bom ostati čim bolj sproščen. Upam, da se bom dobro počutil in da bom imel dobre smuči, ostalo bomo videli."

Po šestih tekmah je utrujen, priznava, toda: "Počutim se v redu. Ne najboljše, ampak v redu. Za mano je ogromno pretečenih kilometrov, intenzivni napori, utrujen sem, ampak telo vedno preseneti. Če glava želi in telo zdrži, potem je izvedljivo vse." Utrujen pa ob zaključku biatlonskega praznika na Rudnem polju ni le Fak, pač pa "tudi vsi tisti, ki so bili na vseh startih doslej. Ne bodo ravno najbolj sveži in zagotovo bo zanimiva tekma."

"Poskušal bom držati stik z najboljšimi in zadeti čim več strelov." Foto: Guliverimage

"Grem pogledati, kako ta tekma sploh izgleda"

Za Faka so skupinski starti že rutina, prvič v karieri pa bo v svetovnem pokalu med elitno trideseterico dirkal Miha Dovžan. 27-letni tekmovalec iz Spodnjih Gorij si je prestižni nastop prislužil z dobrimi tekmami na Pokljuki. Tekmo jemlje kot nagrado za doseženo, nanjo lahko odhaja neobremenjen. "Nervozen nisem, brez nekih pričakovanj, grem pogledati, kako ta tekma sploh izgleda. Tukaj je le najboljših 30 v svetovnem pokalu, verjamem, da bo težko. Poskušal bom držati stik z najboljšimi in zadeti čim več strelov. Če bo le možnost, vse," razlaga pred tekmo kariere.

Neobremenjenost je zanj lahko prednost, ne bo pa čista novost. "Skupinske starte imamo nenazadnje tudi na državnih prvenstvih. Konkurenca je tam resda malce drugačna, ampak je pa podoben princip, nekaj vseeno že vem," pravi, upa pa, da na najvišji ravni vsaj začetek tekme ne bo prehud: "Upam samo, da se ne bodo v prvem krogu preveč zagnali, da bomo šli lahko en bolj normalen tempo, da se bomo držali skupaj." Če bo tako, si z dobrim streljanjem lahko obeta tudi lep rezultat, še pravi.

Tudi Fak je vesel, da na skupinskem startu po nekaj letih ne bo edini slovenski predstavnik, "da lahko nenazadnje tudi kot ekipa pokažemo, da imamo več kot le enega tekmovalca," kot pove, ima sam seveda kot vselej visoke cilje. "Lep rezultat" bi bil zanj bržčas kolajna. "Najbolj zadovoljen bi bil z medaljo. Idealno bi bilo, če bi zmagal. Ampak zdaj govoriti na tak način, pa je glede na potek prvenstva neumno. Poskušal bom narediti najboljši nastop, kar ga lahko naredim. Videli pa bomo, koliko je to vredno. Upam, da zdržim do konca."

"Jakov je v tem specialist. Kot Anamarija Lampič."

Veliko bo odvisno od priprave smuči, saj "brez dobrih smuči, ni dobrega teka", kakršno koli napovedovanje izida pa je dokaj nesmiselno, ali, kot se pošali Uroš Velepec: "Gotovo je le to, da bodo prvi trje dobili medalje, četrti bo nesrečen, preostali pa spet ne toliko."

"Prvi trje dobili medalje, četrti bo nesrečen, preostali pa spet ne toliko." Foto: Guliverimage

"Poleg v biatlonu standardnega "hitrega teka in natančnega streljanja", je za uspeh v skupinskem startu potrebne še nekaj več kreativnosti, še pravi Velepec: "Je veliko ovinkov, ogromno bo prerivanja na progi, ogromno nekih variant, ki jih bo treba najti, da se ne bo izgubljalo preveč energije. Jakov je v tem specialist. Kot Anamarija Lampič. V pravem trenutku zna skočiti."

Je medalja torej dosegljiva? "Jakov je poln presenečen, vedno se je znal zbrati, da je naredil tisto, kar si je želel. Letos se mu ni izšlo po željah, ampak to je biatlon. Veliko tekmovalcev je tukaj, rekel bi, da bo 90 odstotkov tekmovalcev razočaranih in deset odstotkov zadovoljnih. Jutri je tekma zase, nerad napovedujem, nerad ocenjujem, preden je stvar končana. Menim, da je sposoben narediti dober rezultat, če bo pa to dovolj za medaljo, pa bomo videli," pravi Velepec.

"Tisti, ki bo ohranil največ svežine, se bo na koncu veselil"

In še: "Jakov je na vsaki tekmi bolj živ na smučeh, bolj dinamičen, vemo pa, da je treba za zmago treba ustreliti štiri ničle. Mogoče si kakšen Quentin (Fillon Maillet) ali Johannes (Thingnes Boe) še lahko privoščita napako, pa osvojita medaljo, si je vsi ostali ne. Bodo pa vsi temovalci že utrujeni, za nekatere bo to že sedma tekma prvensta, tudi za Jakova. Tisti, ki bo ohranil največ svežine, se bo na koncu veselil."

Boe je branilec naslova iz lanske Anterselve, Fillon Maillet je bil takrat srebrn, letos pa so na tekmah s skupinskim startom zmagali Nemec Arnd Peiffer, Tarjei Boe in J. T. Boe. V ženski konkurenci naslov prvakinje brani Marte Olsbu Roiseland, ki je zmagala tudi na prvem skupinskem startu letošnjega svetovnega pokala, na najvišji stopnički pa je v tej zimi v tej disciplini dvakrat stala še Francozinja Julia Simon.

