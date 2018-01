Jakov Fak se zahvaljuje in sporoča: Ne bom si premislil

Kot so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer globoko obžalujejo nastalo situacijo, je 30-letni biatlonec v zaključni fazi priprav na olimpijske igre v Pjongčangu, zato je v tem trenutku nujno, da se mu zagotovi mir in omogoči osredotočenost na trening.

"Zdi se, da smo v reakciji na primitivizem in zaplankanost, nato s konsenzom, izrazili vso podporo biatloncu, ki bo na enem največjih globalnih dogodkov v letu 2018 zastopal barve Slovenije," so še zapisali v sporočilu OKS.

Javni izbor slovenskega zastavonoše

Slovenska spletna javnost bo zdaj zastavonošo lahko izbirala zgolj med dvema kandidatoma: tekačico Vesno Fabjan in članom hokejske reprezentance Mitjo Robarjem.

Odločitev bo sprejeta jutri, 29. januarja 2018, na posebnem glasovanju na spletnem omrežju Facebook v organizaciji OKS in nacionalnega radia. Glasovanje bo potekalo od 17. do 18. ure.



V spletni anketi na našem portalu je sicer kar 94 odstotkov sodelujočih glasovalo za možnost, naj si Jakov Fak premisli in prevzame vlogo nosilca slovenske zastave na največjem športnem dogodku te zime.