Množična podpora Jakovu Faku. Si bo premislil glede nošenja zastave?

Foto: Vid Ponikvar

Glasna in agresivna manjšina spletnih trolov, ki v udobju anonimnosti rada pljuva po vsem in vseh, je problematizirala odločitev Olimpijskega komiteja Slovenije, da med kandidate za častno vlogo nosilca slovenske zastave na slavnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger uvrsti Hrvata. Ta Hrvat je Jakov Fak, ki že od leta 2010 nastopa za slovensko biatlonsko reprezentanco in je z dvema naslovoma svetovnega prvaka in še številnimi zmagami v svetovnem pokalu poskrbel za največje uspehe v tem športu v zgodovini naše države.

Kdo naj na odprtju olimpijskih iger v Pjongčangu nosi slovensko zastavo? Tekačica Vesna Fabjan 2,70% +

Hokejist Mitja Robar 1,80% +

Nihče od njiju 1,71% +

Jakov Fak naj si premisli in jo nosi on. 93,79% +

Osredotočen na šport, potrebuje mir

Večkrat je poudaril, da želi na olimpijskih igrah osvojiti medaljo tudi za Slovenijo, za rodno Hrvaško jo je že, bronasto v Vancouvru leta 2010, tik preden je prestopil v Slovenijo. Temu cilju je podredil zadnje tri sezone, in če mu je v tem času močno nagajalo zdravje, je prav letos spet tisti pravi, bojeviti, hitri in natančni Fak. Za dobre dosežke v športni areni potrebuje mir, je večkrat poudaril, in prav to je bržčas glavni razlog, da se je umaknil tudi kot kandidat za zastavonošo.

Vprašanje postalo večje od Faka in športa sploh

A to vprašanje je v zadnjih dneh postalo večje od Faka in športa sploh. Nestrpnost peščice je doživela glasno in jasno obsodbo. Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi podpore Faku in številne pobude, naj si vendarle premisli. Svoje mnenje je izrazilo mnogo slovenskih športnih zvezd pa tudi znanih ljudi z drugih področij družbe. Fak je nehote postal nekakšen katalizator obračuna strpne večine z nestrpno manjšino.

Tukaj je nekaj izrazov podpore z družbenih omrežij:

Vsi, ki branijo slovenske barve in nastopajo v slovenskem dresu so Slovenci. Prav zaradi sloge in enotnosti smo košarkarji #mojtim postali evropski prvaki. @jakov_fak #JakovFak — Košarkarska zveza SI (@kzs_si) January 26, 2018

način izbire zastavonoše na OI v Pyeong Changu se mi ne zdi najbolj primeren. o komentarjih tako sploh ne bi izgubljala besed. VSAK športnik, ki zastopa barve svoje države, se je kvalificiral s svojimi vrhunskimi rezultati. @jakov_fak dokazal si, da si naš in močnejši 💪🇸🇮 — ilka štuhec (@ilkastuhec) January 26, 2018

Nekateri so pravi leksikon o dobrem za državo... @jakov_fak je za nas storil več kot večina, sedaj pa se mora umikati tem, ki so prvaki zgolj v metanju polen pod noge. Hrvat, Slovenec, vsi smo ljudje! #kaplacezrob #oi #zastavonoša #nemorsverjetkokzarukanfolk — Cene Prevc (@CPrevc) January 26, 2018

Odzivi nekaterih nestrpnežev, ki so odvrnili @jakov_fak, da bi kandidiral za nosilca slovenske zastave na @Olympics @pyeongchang2018, so nesprejemljivi in obžalovanja vredni. Vse zahvale @jakov_fak za izjemne dosežke za Slovenijo in za ves doprinos slovenskemu športu! — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 26, 2018