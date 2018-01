Zastavonoša iz Sočija: Žalostno, upam, da si bo Jakov Fak premislil

Tomaž Razingar o odzivu Jakova Faka

"Vse, kar se dogaja v zvezi z Jakovom Fakom in vlogo zastavonoše , je zelo žalostno. Izbor Jakova bi bil lahko simbol povezovanja, kot je to na primer združen nastop športnikov iz Severne in Južne Koreje, tako pa ... Potihoma še vedno upam, da si bo Jakov premislil," se je na včerajšnjo odločitev naturaliziranega biatlonca Jakova Faka, da se zaradi žaljivih komentarjev umakne od kandidature za zastavonošo na odprtju olimpijskih iger, odzval nekdanji hokejist Tomaž Razingar, nosilec slovenske zastave na odprtju iger v Sočiju.

"Šport in športniki bi morali združevati, ne obratno. Samo poglejmo, kaj se bo zgodilo v Koreji, obe sprti državi, Severna in Južna Koreja, bosta nastopili pod eno zastavo, skupaj," je vzporednice z dogajanjem na Korejskem polotoku potegnil nekdanji hokejist Tomaž Razingar, ki mu je pred štirimi leti v Sočiju pripadla čast nošenja slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger, kamor se je po dveh desetletjih uvrstila tudi slovenska hokejska reprezentanca.

Jakov Fak je leta 2010 nosil olimpijsko zastavo na odprtju iger v Vancouvru, v Pjongčangu je kot kaže ne bo. Foto: Getty Images

"Jakov z velikim ponosom zastopa Slovenijo"

Nekdanji kapetan slovenske hokejske reprezentance priznava, da ga žalosti vse, kar se je včeraj dogajalo z nominacijo Jakova Faka za nosilca slovenske zastave na odprtju iger v Pjongčangu.

"Jakov vedno z velikim ponosom zastopa barve Slovenijo, fenomenalno se je naučil slovenskega jezika, hišo si gradi v Lescah … Prav je, da je ponosen na to, da je Hrvat, to je večkrat tudi sam poudaril, ampak zdaj že nekaj let (od novembra 2010, op. a.) zastopa Slovenijo. Potihoma upam, da si bo premislil," si želi Razingar, ki dopušča polemike ("Te vedno so in vedno bodo"), a hkrati poudarja, da bo slovenska javnost na Faka, takoj ko bo v Pjongčangu posegel po olimpijskem odličju, gledala predvsem kot na Slovenca, ne Hrvata.

"Vsak iz olimpijske reprezentance bi si zaslužil nositi slovensko zastavo, ponosen sem, da je čast pripadla meni." Foto: Sportida

Javni linč nekaterih kot dodatni motiv in zagon?

"Poudarjam, ki bo medaljo osvojil, in ne, če jo bo osvojil. Upam, da mu bo to dogajanje dalo dodatnega zagona," je z lepimi mislimi v Pjongčag pospremil dvakratnega svetovnega prvaka, ki že ima olimpijsko odličje. Leta 2010 je bil v Vancouvru v hrvaškem dresu na 10 kilometrov šprint tretji. Na odprtju iger je nosil hrvaško zastavo.

Pjongčangu osvoji olimpijsko kolajno za Slovenijo. Fak je včeraj preko družbenih omrežij sporočil, da se bo potrudil, da v

"Vloga zastavonoše je izjemna čast"

Razingar poudarja, da gre pri vlogi zastavonoše za izjemno čast.

"Mislim, da bi si prav vsak od 66 športnikov, ki smo bili v olimpijski reprezentanci v Sočiju, zaslužil čast nošenja slovenske zastave, res sem vesel, da je doletela ravno mene. Ponosen sem na to, da sem Slovenec, in na to, da sem lahko na štadion vkorakal prvi in prinesel slovensko zastavo," se je ob robu dogajanja v Črni na Koroškem, ki je včeraj gostila obisk slovenske olimpijske bakle, razgovoril Razingar, eden od ambasadorjev akcije. Ta se končuje v ponedeljek, ko se bo bakla vrnila v prestolnico, od koder šla na obisk po osmih slovenskih krajih z bogato olimpijsko zgodovino.

