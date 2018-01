Jakov je dobil tudi "dva čudna telefonska klica" in se odločil, da se tega ne gre

"Šokiran sem in presenečen, da kdo še razmišlja na takšen način in da bomo v tem času o takšnih vprašanjih sploh polemizirali," nam je povedal vodja slovenske olimpijske odprave Franci Petek.

S človeškega vidika sem popolnoma razočaran," nam je priznal Franci Petek. Foto: Vid Ponikvar Vse kandidate za nošenje zastave so izbrali zaradi športnih dosežkov, odnosa do športa in preprosto človeških lastnosti, zaradi katerih so vzor mladim, nam je še povedal nekdaj izvrsten smučarski skakalec.

Zamujena enkratna priložnost

"To je bila hkrati tudi enkratna priložnost, da se Slovenci izkažemo kot širok in odprt narod," je dodal, Fakovo odločitev pa povsem razume. Biatlonski zvezdnik se hoče osredotočiti na šport, v Pjongčangu želi za Slovenijo osvojiti medaljo, a odziv sicer majhnega dela slovenske javnosti je pustil zelo grenak okus. "S človeškega vidika sem popolnoma razočaran," nam je priznal Petek.

Nestrpni odzivi na Faka kot morebitnega nosilca zastave so se začeli kopičiti na raznoraznih forumih, v komentarjih pod novicami na spletnih straneh in po družbenih omrežjih.

Jakov Fak: Potrudil se bom, da osvojim olimpijsko kolajno za Slovenijo Jakov Fak je danes na svojem profilu na Facebooku objavil tole besedilo: "Bližajo so moje tretje olimpijske igre, sem sproščen in se veselim. Osredotočen sem na trening in šport. Veliko časa sem žrtvoval zato, da bi po zdravstvenih težavah prišel nazaj na visoko raven in v svetovni vrh. Celo življenje sem podredil temu športu, ki ga imam zelo rad. Zdaj nadaljujem priprave, treniram in delam naprej, da bo forma vrhunska. Kot športnik si želim, da bi naredil najboljši rezultat prav na olimpijskih igrah. Slovenija je lepa, rad jo imam, ljudje so me lepo sprejeli in se bom potrudil, da osvojim olimpijsko kolajno za Slovenijo. Lep vikend vsem."

Jakov je bil počaščen, s provokacijami pa se ne želi ubadati

Slovenski biatlonci jakova podpirajo, pravi Janez Ožbolt. Foto: Vid Ponikvar "Jakov je bil zelo počaščen, da se je znašel med kandidati za nošenje zastave, a ko je dobil celo dva čudna telefonska klica, se je odločil, da se umakne," pa nam je povedal vodja panoge za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt.

"Jakov pravi, da se ne želi ubadati s takšnimi provokacijami, povsem se hoče osredotočiti na šport. Njegovo odločitev podpiramo, športna osredotočenost ne sme trpeti," je dodal Ožbolt.

"Jakov Fak je lahko s svojimi uspehi in športnim duhom zunaj tekmovališč vzor mnogim"

Na Smučarski zvezi Slovenije so nam povedali le, da komentarjev o tej temi ne dajejo, ker je to "stvar Olimpijskega komiteja Slovenije". Na odpoved Faka pa se je z izjavo za javnost odzvala Hokejska zveza Slovenije: "Hokejska zveza Slovenije in član olimpijske hokejske reprezentance ter kandidat za nosilca slovenske zastave na odprtju XXIII. zimskih olimpijskih iger Mitja Robar obžalujeta odločitev Jakova Faka, da odstopi kot kandidat za zastavonošo. Jakov Fak je lahko s svojimi uspehi in športnim duhom zunaj tekmovališč vzor mnogim. Ob tem se v celoti pridružujemo pozivu Olimpijskega komiteja Slovenije, da je prvi in osrednji pomen športa povezovanje in ne ločevanje."

Mitja Robar in hokejisti obžalujejo Fakovo odločitev. Foto: Vid Ponikvar

"Vsi skupaj smo ena olimpijska reprezentanca"

"Ob odločitvi Jakova Faka, da odstopi od kandidature smo v krovni organizaciji, nenazadnje pa tudi Mitja Robar neposredno, prejeli več pozivov k odstopu v korist najboljšega slovenskega biatlonca. Obžalujemo, da polemika, ki nastaja v odzivu na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, še pred samim začetkom tekmovanj meče nepotrebno senco na olimpijske igre. V Hokejski zvezi Slovenije ocenjujemo, da zgolj odstop sam po sebi ne bo prinesel odgovora na vprašanje, ki je, poleg samega nastopa na tekmovanju najboljših športnikov celega sveta, največja čast, ki lahko doleti športnika. Skupaj z Mitjo Robarjem smo mnenja, da bi bil odstop smiseln le v primeru, da bi s tem dejanjem čast nositi slovensko zastavo pripadla Jakovu Faku. Hokej je ekipni šport in hokejisti se dobro zavedamo, da je uspeh mogoč le v primeru, da smo enotni in delamo za en cilj. Zato z omenjenim dejanjem želimo pokazati, da smo vsi skupaj ena olimpijska reprezentanca in da se srčnost nastopanja pod slovensko zastavo, katere Jakovu Faku zagotovo ne manjka, ne more in ne sme meriti po kriterijih, ki nimajo povezave s športom," so še sporočili iz HZS.

Kandidata za zastavonošo na slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger, ki se bodo v Pjongčangu začele 9. februarja, tako ostajata bronasta tekačica iz Sočija 2014 Vesna Fabjan in izkušeni branilec hokejske reprezentance Mitja Robar.

Še nekaj odzivov na Twitterju:

Nekateri so pravi leksikon o dobrem za državo... @jakov_fak je za nas storil več kot večina, sedaj pa se mora umikati tem, ki so prvaki zgolj v metanju polen pod noge. Hrvat, Slovenec, vsi smo ljudje! #kaplacezrob #oi #zastavonoša #nemorsverjetkokzarukanfolk — Cene Prevc (@CPrevc) January 26, 2018

We should feel proud to have Jakov Fak carrying our flag at the 2018 Olympics. Sad to see the small minds win again. Hope he brings home a medal, so we can watch all the haters turn to fans. #HatersGonnaHate — Gal Jakič (@TeamJakic) January 26, 2018

.@jakov_fak je izjemen SLOVENSKI športnik! @TeamSlovenia Fak se je zaradi odziva javnosti odpovedal nošenju zastave https://t.co/m7VxVL9mNi via @rtvslo — Maja Makovec Brenčič (@MajaMakovec) January 26, 2018

.@jakov_fak, oprosti nam za te zaplankane domoljupe. Vse dobro, hitre smuči in mirno roko! — Priimek Ime (@novax81) January 26, 2018

Bravo, Slovenceljni. Ravnokar ste zminirali vse, kar bi Jakov Fak lahko simbolno predstavljal kot zastavonoša SLO reprezentance na ZOI. — Miha Žorž (@mihazorz) January 26, 2018