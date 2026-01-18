Biatlonec Jakov Fak, ki je že od sredine decembra na prisilnem počitku zaradi bolečin v kolenu, se v tekmovalni ritem še ne bo vrnil na naslednji tekmi v Novem Mestu na Češkem, kot je bilo sprva predvideno. Zaradi operacije in podaljšane rehabilitacije zdaj načrtuje vrnitev neposredno na olimpijskih igrah na prizorišču v Anterselvi. "Za vrnitev na tekmovalno raven potrebujem še nekaj časa," je ocenil najboljši slovenski biatlonec vseh časov.

V studiu oddaje Zima je zakon na TV Slovenija je Jakov Fak povedal, da je moral zaradi rupture meniskusa, ki se je vlekla dlje časa, na operativni poseg. Okrevanje poteka dobro.

"Vesel sem, da je bilo vse izvedeno relativno hitro in uspešno. Še enkrat hvala dr. Marku Macuri, ki me je operiral. Okrevanje poteka dobro, bolečin ni več in že lahko treniram. Že en teden sem na smučeh, obiskujem tudi fizioterapijo pri Nežki Poljanšek, ki mi zelo pomaga. Za zdaj gre vse po načrtu, treningi pa so v tej fazi še bazični. Po enem tednu bom lahko začel intervale in priprave na olimpijske igre," je pojasnil Fak.

"Bojazni, da bi izpustil olimpijske igre, ni," je zagotovil dvakratni dobitnik olimpijskega odličja. Iz Vancouvra 2010 (takrat še pod hrvaško zastavo) se je vrnil z bronom, iz Pjongčanga 2018 pa s srebrno kolajno. "Na olimpijske igre želim odpotovati čim bolje pripravljen in narediti vse, kar se bo dalo s trenutno pripravljenostjo," je sklenil Fak.

Preberite še: