Ilkina tekmovalna dobrodošlica za Lindsey Vonn

Prav na današnji dan pred 25 leti se je Mojstrančanka Alenka Dovžan v Cortini d'Ampezzo veselila svoje edine zmage v karieri, ki si jo je tedaj razdelila z legendarno Švedinjo Pernillo Wiberg. Četrt stoletja pozneje je v omenjenem slikovitem italijanskem smučarskem središču slovenska pozornost namenjena Ilki Štuhec, zmagovalki zadnjih dveh tekem svetovnega pokala v hitrih disciplinah. Od zanjo sanjske Val Gardene je sicer minil že skoraj en mesec, a iz njenega tabora sporočajo, da je zadržala visoko raven smučanja. Na prvem uradnem treningu je bila deveta.

Ragnhild Mowinckel pred tekmicami

Na prvem treningu je bila najhitrejša Ragnhild Mowinckel, ki sicer velja za vrhunsko (super)veleslalomistko, medtem ko pa v smuku v svetovnem pokalu še ni bila boljša kot šesta. Lahko pa se pohvali z naslovom olimpijske podprvakinje. Tokrat je za šest stotink sekunde prehitela Avstrijko Tamaro Tippler, tretja pa je bila Francozinja Romane Miradoli (+0,40). Štuhčeva je za Norvežanko zaostala 73 stotink sekunde, kar je bil deveti čas. Z le tremi stotinkami sekunde počasnejšim preizkusom proge pa je bila takoj za njo dolgo pričakovana povratnica Lindsey Vonn.

Ragnhild Mowinckel: Najhitrejša na prvem treningu. Foto: Reuters

Kakšna bo tekmovalna dobrodošlica?

Vonnova, ki rada laska tekmicam, in Štuhčeva, za katero je znano, da nerada govori o ostalih smučarka in rezultatih, temveč jo večinoma zanima zgolj izvedba, sta nazadnje tekmovali v zaključku sezone 2016/17. To je bila sezona Ilkinega razcveta, po kateri pa je sledila huda poškodba kolena, zaradi katere je izpustila celotno olimpijsko zimo. Decembra se je uspešno vrnila v svetovni pokala, a ker je novo poškodbo kolena staknila Vonnova, do novega neposrednega dvoboja ni prišlo. Zdaj se Lindsey vrača. Vprašanje pa je, kakšno tekmovalno dobrodošlico ji bo pripravila prva dama slovenskega smuka.

"Ilka je favoritinja"

Že dan pred uradnim treningom se je Vonnova, ki je nazadnje tekmovala marca v Aareju, znašla v središču pozornosti in se na druženju z novinarji razgovorila o vrnitvi v tekmovalno areno. Priznala je, da ob vrnitvi v Cortino d'Ampezzo ne skriva navdušenja, saj gre za eno najlepših prizorišč tekem svetovnega pokala. "To je moja zadnja sezona, zato želim uživati," se o napadu na zmage ne želi pogovarjati 34-letna zvezdnica, ki ima tudi izoblikovano mnenje o tokratni favoritinji. "Ilka Štuhec. Po dvojni zmagi v Val Gradeni je zanesljivo v vlogi favoritinje," je dejala.

Ilka Štuhec po enem mesecu znova v boju za najvišja mesta. Foto: Getty Images

Program tekem v Cortini d'Ampezzo

Petek, 18. 1.: smuk I (12.30)

Sobota, 19. 1.: smuk II (10.30)

Nedelja, 20. 1.: superveleslalom (11:15)

Ester Ledecka ta tedne brez deske. Foto: Getty Images Raje v Dolomite kot na Roglo

V smučarsko idilo v osrčje Dolomitov se je podala tudi olimpijska prvakinja v superveleslalomu, sicer najboljša deskarka zadnjih let Ester Ledecka. Čehinja ob koncu tedna ne bo nastopila na paralelnem veleslalomu svetovnega pokala na Rogli. Namesto deske je tokrat izbrala alpske smuči, na katerih je v tej zimi vknjižila že šest nastopov na treh različnih prizoriščih. Najboljša, deseta, na drugem smuku v Lake Louisu. Na prvem treningu je bila z zaostankom 1,63 na 22. mestu.

Shiffrinova le v superveleslalomu

Smukaški izziv na znameniti progi Olympia delle Tofane, ki bo leta 2021 gostila tudi svetovno prvenstvo, pet let pozneje pa morda še olimpijske igre (protikandidat Milana, ki ima pod svojim okriljem tudi Cortino, je Stockholm z Aarejem), pa ni premamil prve dame svetovnega pokala Mikaela Shiffrin. Američanka bo namreč izpustila smukaški preizkušnji. Napovedala pa je nastop na nedeljskem četrtem superveleslalomu sezone.

Video: razglednica iz Cortine d'Ampezzo