Ilko morajo včasih celo zaustavljati

Po odpovedi hitrostnega programa v St. Antonu se je Ilka Štuhec s svojim štabom že preselila v italijanske Dolomite, kjer se bo pripravljala na preizkušnje v Cortini d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu. "Dobro delamo. Ilko je treba včasih celo zaustavljati," pravi vodja ekipe Darja Črnko.

Zmagovalka zadnjih dveh hitrostnih tekem svetovnega pokala Ilka Štuhec si je po treningih v Nassfeldu in San Pellegrinu le ogledala zasneženi St. Anton. Po odpovedi tekem, ki bi ju moralo omenjeno avstrijsko prizorišče svetovnega pokala gostiti ob koncu tedna, se je s svojim taborom že vrnila v italijanski del Dolomitov, kjer so bile padavine manj obilne. Tokrat je trenažno bazo našla v Ultentalu, kjer ima odlične razmere za delo. Trenira v družbi Norvežanov, Italijanov in Švedinj, v kratkem pa se jim bodo pridružile še Kanadčanke.

Ilko je treba včasih tudi zaustaviti

"Ilka je pozitivna, vesela, lačna smučanja. Včasih jo je treba kar zaustavljati. Ko želi še dodatno vožnjo, ji moramo dopovedovati, da je bilo dovolj. Treba je biti pameten in si, tudi če so razmere za smučarski trening odlične, vzeti čas za oddih. Sicer pa ni skrbi. Zadržala je dobro raven smučanja. Res je, tekem ni, a trening je dober. Ostati moramo mirni, saj je položaj za vse enak. Če tekme ni, je pač ni," pojasnjuje Darja Črnko, vodja Ilkine ekipe, ki se bo v Ultentalu zadržala vse do selitve v Cortino d'Ampezzo.

Hitra smučina

V taboru aktualne svetovne prvakinje v smuku je po decembrskih zmagah mogoče zaznati tudi več vedrine. Zmagoviti dvojček v Val Gardeni je namreč razbil napetost. Ilka je bila sicer že na poletnih treningih v Čilu nevarno hitra in več kot konkurenčna. A potreben je bil kakovosten prenos na tekme svetovnega pokala. Po "tipanju" v Lake Louisu in St. Moritzu je Mariborčanka udarila v Dolomitih ter unovčila odlično pripravljenost, vrhunsko opremo in prefinjen občutek.

Trojni program tudi na Bavarskem?

Zaradi sprememb v koledarju svetovnega pokala je Štuhčeva deležna skoraj enomesečnega tekmovalnega posta, nato pa oster ritem z vrhuncem na svetovnem prvenstvu. Medtem ko so v vodstvu ženskega dela svetovnega pokala Mednarodne smučarske zveze smukaško preizkušnjo iz St. Antona že preselili v Cortino d'Ampezzo, ostaja odprta usoda superveleslaloma. Kot potencialno prizorišče se "ponuja" Garmisch-Partenkirchen, a uradnega dogovora med nosilci televizijskih pravic, FIS in Bavarci še ni. Smučarke pa se ob tem sprašujejo tudi, kaj se bo zgodilo z odpovedano kombinacijo iz Val d'Isera.

Zlata lisica ostaja v načrtu

Iz Ilkinega tabora prihajajo tudi spodbudne novice za njene mariborske navijače. Prva dama slovenskega smučanja naj bi namreč kljub osredotočenosti na svetovno prvenstvo v Aareju 1. februarja nastopila na veleslalomskem delu Zlate lisice. "To je Ilkina izrecna želja. Poskušali jo bomo uresničiti. Skorajda vse je že dorečeno. Vseeno se lahko kaj spremeni, če bi denimo prišlo do zgoščenosti tekem ali utrujenosti. Domača tekma je vendarle nekaj posebnega. A če bi v zadnjem trenutku ocenili, da bi bil nastop v nasprotju s kakovostno zaključno pripravo, bi se odločili za umik," pravi Črnkova.