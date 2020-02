Ilka Štuhec ima le eno tekmico

Potem ko je četrtkov uradni trening pred sobotnim smukom v Garmisch-Partenkirchnu odpihnil močan veter, je na petkovem najboljši čas postavila Corinne Suter, ki je za 19 stotink sekunde prehitela domačinko Viktorio Rebensburg. Tretja je bila Italijanka Federica Brignone (+0,34), takoj za njo pa Ilka Štuhec. Za Suterjevo je zaostala 54 stotink sekunde, bila najhitrejša pri obeh merjenjih hitrosti ter tako odločno napovedala spopad z rezultatsko krizo in napad na najboljši rezultat v sezoni.

Čeprav so se v njenem taboru zavedali pomanjkanja treninga, kar je bila posledica februarske poškodbe kolena, in opozarjali na prehodno naravo zime, pa zdaj ne skrivajo razočaranja nad rezultatskim potekom sezone. Sedmo mesto na smuku v Zauchenseeju namreč ostaja njen z naskokom najboljši rezultat. Večinoma se 29-letna svetovna prvakinja suče okrog dvajsetega mesta, superveleslalom v St. Moritzu pa je končala celo brez točk.

Čez dva tedna bo minilo leto od poškodbe kolena. Foto: MaPa Trenutno je dvajseta smukačica sezone in 25. v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala. V oči bodejo tudi visoki zaostanki za najboljšimi, predvsem pa ranljivost v konkretnih situacijah. Razkorak med drsalnimi deli, kjer je veljala za neprekosljivo mojstrico, in tehnično zahtevnejšimi odseki je bil sicer v njenem primeru viden tudi na vrhuncu kariere, a je tedaj to na krilih izjemne samozavesti in odločnosti znala nadomeščati.

Letos pa v zaprtih odsekih pogosto deluje povsem nemočno, obenem pa zaradi načete samozavesti v njenem smučanju tudi ni čutiti drzne iskre napadalnosti. Zaradi tega je kot na dlani, da v tem trenutku Ilkine nasprotnice niso vodilna smukačica svetovnega pokala Corine Suter, češka dvoživka Ester Ledecka, številne Avstrijke in prerejena Italijanka Federica Brignone. Štuhčeva je trenutno sama sebi največja tekmica.

Smuk v Garmsich-Partenkirchnu, kjer je bila do zdaj dvakrat peta, bo sicer na sporedu v soboto ob 11.30, nedeljski superveleleslalom pa se bo začel ob 11.15.