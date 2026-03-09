Po poročanju več tujih medijev, Igor Medved ne bo nadaljeval z delom v finski reprezentanci reprezentanci smučarskih skokov. Medved sicer ravno danes praznuje 45. rojstni dan.

Spomnimo, Medveda, ki je bil med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu deležen velike pozornosti medijev, so 12. februarja zaradi incidenta s pitjem alkohola odstavili s položaja selektorja finskih skakalcev. Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo odločil, da Medveda pošlje domov. Po poročanju finskih medijev je Medved zdaj končal delo v finski reprezentanci.

Medved je finsko reprezentanco prevzel na začetku lanske sezone. Pred selitvijo na Finsko je vodil slovensko B-reprezentanco. Njegova pogodba je vsebovala možnost dvoletnega podaljšanja, ki jo je Medved želel izkoristiti. Po informacijah finskih medijev se je finska zveza med tekmovanjem v Lahtiju konec tedna odločila, da te možnosti ne bo uporabila.

"Pozorno smo prisluhnili ekipi, drugim zaposlenim, ne le športnikom. Nato smo se pogovorili s športniki in Igorjem, pregledali smo ozadje. Kot delodajalec moramo stvari skrbno preučiti," je že pred odločitvijo dejal športni direktor Petter Kukkonen.

Vlogo glavnega trenerja reprezentance trenutno opravlja Lasse Moilanen, ki je funkcijo prevzel med olimpijskimi igrami.

