Fis ločila tehnične in hitre discipline ter črtala ekipni tekmi

Novost je ločitev tehničnih in hitrih disciplin, ki zdaj ne bodo več na enem prizorišču, ter strožja ločitev karavane na ženski in moški del.

Novost je ločitev tehničnih in hitrih disciplin, ki zdaj ne bodo več na enem prizorišču, ter strožja ločitev karavane na ženski in moški del. Foto: Reuters

Krovna smučarska zveza Fis je danes na tehničnem zasedanju nekoliko spremenila koledarje svetovnih pokalov v alpskem smučanju. Novost je ločitev tehničnih in hitrih disciplin, ki zdaj ne bodo več na enem prizorišču, ter strožja ločitev karavane na ženski in moški del.

Izjema pri tej zadnji novosti bo uvod v Söldnu, kjer bosta na sporedu veleslaloma v obeh konkurencah. Iz koledarja so črtali ekipni tekmi v Lechu in Zürsu in ju nadomestili z novembrskima posamičnima paralelnima tekmama. Finski Levi, ki bi moral po prvotnem koledarju gostiti moško in žensko tekmo v slalomu, pa bo najprej konec novembra prizorišče dveh ženskih tekem, pozneje v sezoni pa bo tja prišla še moška karavana.

Smučarji bodo imeli po novem v Alti Badii namesto paralelne tekme slalomsko, Adelboden pa je doživel razširitev s še eno veleslalomsko tekmo 8. januarja. V ženski konkurenci bodo tekme v St. Moritzu po novem en teden prej, 5. in 6. decembra.

Smučarke so zaradi zdravstvenih razmer in koronske krize ostale tudi brez paralelne tekme v Davosu 1. januarja, ki so jo prestavili za eno leto.

V zadnji različici koledarja je 39 tekem v moški konkurenci in 35 v ženski. Dokončno bodo koledar za sezono 2020/21 potrdili na zasedanju sveta Fisa 3. oktobra.