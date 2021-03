Če je bil skupni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih v moški konkurenci Halvor Egner Granerud znan že lep čas, je odločitev v ženski konkurenci padla zadnji dan sezone v Čajkovskem. In ta je najbolj osrečila Slovenko Niko Križnar, ki je v tekmo vstopila z drugega mesta v skupnem seštevku. Za vodilno Saro Takanaši je zaostajala 15 točk, po odpovedi finalne serije zadnje tekme pa skočila pred Japonko in kot prva slovenska skakalka osvojila glavno nagrado. Zbrala je devet točk več od Takanašijeve in 11 več od zmagovalke kar sedmih posamičnih tekem sezone, Avstrijke Marite Kramer.

Primož Peterka, edini dvakrat (1996/97, 1997/98), nato alpska smučarka Tina Maze (2012/13), deskar Žan Košir je v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15, smučarski skakalec Peter Prevc pa v sezoni 2015/16.

Sportal Dobrodošla v kristalni druščini Križnarjeva je osvojila šesti slovenski kristalni globus. Prvi se ga je veselil smučarski skakalecedini dvakrat (1996/97, 1997/98), nato alpska smučarka(2012/13), deskarje v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15, smučarski skakalecpa v sezoni 2015/16.

"Zadnja dva konca tedna je bila pod velikim pritiskom, a je zdržala. Tega so sposobni le vrhunski športniki," je bila vesela nekdanja slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Eva Bastardi (nekoč Logar), ki se je upokojila leta 2017, ko je Križnarjeva šele stopala na člansko sceno. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zdržala velik pritisk

"Presrečna sem. Vse čestitke za to, kar je uspelo Niki. Zadnja dva konca tedna je bila pod velikim pritiskom, a je zdržala. Tega so sposobni le vrhunski športniki," navdušenja nad velikim uspehom ni skrivala nekdanja reprezentantka v smučarskih skokih Eva Bastardi (nekoč Logar).

Strinja se, da je Križnarjeva ob skakalni formi pokazala veliko psihološke moči. "Že vsaka posamična tekma med sezono prinaša določen pritisk, ko pa imaš na zadnjih tekmah sezone v glavi, da prav vsak skok šteje za veliki kristalni globus, je to neka povsem druga dimenzija. Podobno je s svetovnimi prvenstvi, kjer gre za posebne tekme, na katerih je povsem drugačen psihološki pritisk. Vesela sem, da se je izšlo. Sezona tudi zaradi koronavirusa ni bila lahka. Zadnje dni se zaradi pozitivnega testa sploh ni vedelo, ali bodo lahko skakale, a Nika je znala to odmisliti, kar je fenomenalno. To je res zgodovinski uspeh. Pa tudi Emina zlata kolajna na svetovnem prvenstvu. Gre za korak naprej, ki se ga v tem trenutku morda sploh še ne zavedamo in bo za nami prišel šele čez nekaj let," pravi 30-letnica, ki je skakalno opremo v kot postavila leta 2017.

"Vedno je bila pozitivna, skromna, tudi prihaja iz takšne družine." Foto: Guliverimage

Križnarjeva je takrat šele dobro prihajala na člansko sceno. "Spominjam se je, ko je bila še res zelo mlada, dobesedno punčka. Vse mlajše skakalke so nas, reprezentantke, gledale z velikimi očmi, ona pa je vedno vsa vesela skakala okoli nas, bila nasmejana, zgovorna. Že takrat je kazala drugačen značaj. Ko sem končevala kariero, je počasi prihajala zraven. Videlo se je, da ima talent. Seveda takrat nisi mogel reči, da bo osvojila kristalni globus, čeprav bo morda danes kdo to rekel, a videlo se je, da ve, za kaj dela, kaj hoče. Vedno je bila pozitivna, skromna, tudi prihaja iz takšne družine. O njej lahko rečem le najlepše," o 21-letnici iz Delnic v Poljanski dolini govori z izbranimi besedami.

Le na eni tekmi brez stopničk



Slovenke so v pokalu narodov zbrale 2.883 točk in na drugem mestu za 170 točk zaostale za zmagovalkami, Avstrijkami. Le na eni tekmi sezone so ostale brez stopničk, sicer pa so na 15 tekmah (13 posamičnih, dveh ekipnih) kar 16-krat skočile na zmagovalni oder. Na svetovnem prvenstvu so osvojile tri kolajne, Ema Klinec je bila na srednji skakalnici zlata, Križnarjeva druga, ekipno pa so osvojile bron.

Bastardijeva poudarja pomembnost vloge celotnega osebja, ki stoji za žensko skakalno ekipo in ob njej. "Veseli me, da so dobile trenerje, ki dihajo z njimi." Foto: Vid Ponikvar

Vesela, da so dobile trenerje, ki dihajo z njimi

Ponosna pa ni le na Križnarjevo, pač pa na celotno žensko ekipo in osebje, ki stoji za njo in ob njej. "Že praktično vso sezono sem navdušena nad vsemi skakalkami, nad celotno ekipo. Veseli me, da so končno dobile trenerje, ki dihajo z njimi. Če ne bi bilo prave kemije, če ne bi bila ekipa v ozadju tako močna, če se ne bi tako dobro razumeli, takih rezultatov ne bi bilo. Ekipno so bile močne. Malce je škoda, da so izgubile pokal narodov, ker bi tudi to bil izjemen uspeh. Ti rezultati niso naključni. V športu se ti sicer lahko zgodi kakšen dober rezultat, a to, da si vso sezono tako močan, ni naključje," pomembnost prispevka vseh vpletenih izpostavlja sogovornica.

Eva Bastardi je leta 2014 izkusila olimpijske igre v Sočiju. Zdaj drži pesti, da bi slovenske skakalke čim prej uresničile željo in dočakale še olimpijsko kolajno. Morda že v Pekingu prihodnje leto. Foto: Guliverimage

Ob tem optimistično zre v prihodnjo, olimpijsko tekmovalno obdobje.

"To, da sezono končaš s takimi uspehi, od svetovnega prvenstva do globusa, je lahko le zelo velika motivacija za naprej. Tudi preostalim dekletom, ki nismo več v tem športu, ti uspehi pomenijo veliko. Še vedno dihamo z njimi. Sama jih še vedno vseskozi spremljam, jokam ob njihovih uspehih, ker smo se vedno skupaj borile za kup stvari. Od tega, da bi bilo več tekem, do tega, da bi imele boljše pogoje. S takimi rezultati je lažje iti v novo sezono. Lažje je opraviti pripravljalno obdobje težkih treningov, če te spremlja misel na dobre rezultate. Letošnje svetovno prvenstvo je bilo prelomno z vidika, da so imele več tekem, tudi na veliki skakalnici, pa tudi z vidika, da so dobile kar tri medalje. Prihodnje leto so olimpijske igre. Še vedno čakamo žensko olimpijsko kolajno v skokih. Upamo, da pride kmalu," je za konec proti Pekingu pogledala Bastardijeva.

Sezona 2020/21, skupno (13/13): 1. Nika Križnar (Slo) 871 točk

2. Sara Takanashi (Jap) 862

3. Marita Kramer (Avt) 860

4. Silje Opseth (Nor) 692

5. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 516

6. Ema Klinec (Slo) 492

7. Irina Avakumova (Rus) 349

8. Maren Lundby (Nor) 338

9. Katharina Althaus (Nem) 316

10. Chiara Hölzl (Avt) 308

...

16. Urša Bogataj (Slo) 232

19. Špela Rogelj (Slo) 179

23. Jerneja Brecl (Slo) 140

36. Katra Komar (Slo) 44

... Vrstni red v pokalu narodov (15/15): 1. Avstrija 3053 točk

2. Slovenija 2883

3. Norveška 2480

4. Japonska 2070

5. Nemčija 1408

6. Rusija 948

...



Vir: STA

Preberite še: