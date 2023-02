Ekipna tekma v Meribelu: kdo bo branil slovenske barve?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ponedeljkovem prostem dnevu oziroma rezervnem terminu za preložene tekme, za kar pa tokrat v Franciji, kjer so že od začetka prvenstva idealne vremenske razmere, ni bilo potrebe, se bo svetovno prvenstvo nadaljevalo z mešano ekipno paralelno tekmo v Meribelu. Na startu preizkušnje, ki se bo začela ob 12.15, bo tudi mlada slovenska ekipa.

Slovenijo bodo na tem tekmovanju, ki nima takšne veljave, gre pa še vedno za tekmo za kolajne, nastopili Nika Tomšič, ki je zamenjala poškodovano Tino Robnik, Neja Dvornik, Anže Gartner in Miha Oserban.

Med mlado četverico ima izkušnje tekmovanja na tekmah najvišje kakovostne ravni na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah le Dvornik, na tekmah svetovnega pokala je že nastopila Tomšič, za Gartnerja in najmlajšega, šest let mlajšega od ostalih članov ekipe, 16-letnega Oserbana pa bo današnja tekma pomenila ognjeni krst na tekmah v najvišji članski konkurenci.

Svoj prvi nastop na SP sta si Gartner in Oserban priborila v internih kvalifikacijah, v katerih sta v vožnji na čas v Kranjski Gori izločila Alena Hriberška in Žigo Zupana Oreškoviča.

Meribel, e​​​​kipna tekma:

Kako bo potekalo izločanje?

V prvem krogu, osmini finala, bo nastopilo 16 ekip. Slovenci se bodo v boj podali kot drugi po vrsti, njihov tekmec bodo Kanadčani. Če bodo preskočili Kanadčane, se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med prvo nosilko Švico in Latvijo.

Ostali pari so ZDA - Poljska, Italija - Češka, Norveška - Belgija, Francija - Slovaška, Nemčija - Švedska in Avstrija - Danska.

Branilka naslova s SP v Cortini d'Ampezzo je Norveška.

V sredo bo na sporedu osmina finala moške in ženske individualne preizkušnje v paralelnem veleslalomu.

Kvalifikacije za izločilne boje najboljše šestnajsterice v obeh konkurencah bodo danes zvečer z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom ter Nejo Dvornik in Niko Tomšič. Ženske kvalifikacije bodo ob 17.30, moške pa se bodo začele ob 18.15.

