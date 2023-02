Po Ilki Štuhec zdaj nosi največje breme

Medtem ko so specialisti za hitre discipline že sklenili letošnje svetovno prvenstvo, pa na svoj račun prihajajo ljubitelji tehničnih disciplin. V slovenskem taboru po Ilki Štuhec, ta je brez odličja in s šestim mestom v smuku končala svetovno prvenstvo, zdaj največ stavijo na Žana Kranjca, ki je v tej sezoni tretji najboljši veleslalomist na svetu. Slovenec je po šestih veleslalomih od desetih svetovnega pokala na tretjem mestu v seštevku discipline. Pred njim sta le Švicar Marco Odermatt in Norvežan Henrik Kristoffersen.

"S prikazanim v tej sezoni sem zadovoljen, sezona je sploh rezultatsko izjemno konstantna, pokazal sem nekaj res vrhunskih voženj. Še vedno pa ni takšne konstantnosti, kot bi si jo želel sam, in za določene nastope vem, da sem imel v nogah še več. A na splošno moram biti zadovoljen, zavedam pa se, da je v vožnjah še nekaj nihanj. To si želim popraviti, da bom na svetovnem prvenstvu pokazal dve res najboljši vožnji," je pred začetkom svetovnega prvenstva dejal Kranjec, ki ga sicer pred nastopom v veleslalomu čaka še paralelna tekma, a osredotočen je predvsem na svoje delo v veleslalomu.

Na zadnjem veleslalomu pred svetovnim prvenstvom je osvojil šesto mesto, kar je njegov najslabši rezultat v tej sezoni na veleslalomih v svetovnem pokalu. Foto: Guliver Image

"Popotnica je zagotovo dobra, v veleslalomskem seštevku sem skupno tretji, kar je zagotovo vrhunsko, in upam, da bom tudi na koncu med najboljšimi tremi. Na zadnji tekmi pred prvenstvom sem osvojil šesto mesto, prav ta rezultat mi je dal še misliti, da moram do prvenstva še napredovati, kar je po eni strani zagotovo dobro. Upam, da se bo tudi na prvenstvu pokazala moja dobra pripravljenost," je pred odhodom na SP dejal slovenski smučar, ki je pred odhodom v Francijo še prejel Bloudkovo nagrado, najvišjo državno nagrado na področju športa.

Cilj je jasen

Zadnja dva tedna se je pred prihodom v Francijo pripravljal v Kranjski Gori, kjer je pilil formo pred tekmo v Courchevelu, tam sicer terena prej še ni poznal. Pred desetimi leti je Tina Maze v Courchevelu zmagala na veleslalomu za svetovni pokal, Bojan Križaj pa je bil leta 1979 v Courchevelu tretji na veleslalomu. "Proge še ne poznam, lani je bila tekma v Meribelu, letos bo v Courchevelu. To me niti ne skrbi kaj veliko, tudi nimam posebnih želja, ker verjamem, da sem lahko na vsakem terenu konkurenčen za najvišja mesta," je prepričan 30-letni Kranjec.

Lani je na olimpijskih igrah osvojil srebro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenec je lani že dokazal, da se pritiska ne ustraši, potem ko je na olimpijskih igrah prišel do drugega mesta in srebrnega odličja. Na svetovnih prvenstvih med dobitnike kolajn še ni posegel, a kaj kmalu se lahko tudi to spremeni. "Upam, da je prišel čas, da bom tudi na svetovnem prvenstvu prišel do medalje, zagotovo je to eden od mojih ciljev. Ne morem pa napovedovati oziroma reči, da vem, kaj se bo zgodilo, a nikakor ne skrivam svoje želje po vrhunskem rezultatu. Peking mi je pri tem zagotovo dal nekaj izkušenj, pa tudi nekaj drugih tekem. Bolj kot spomini in izkušnje pa je pomembno to, da prideš na tekmo dobro pripravljen in samozavesten, ker na koncu to odloči," pravi.

Srebro z olimpijskih iger dobra popotnica

Kot pravi, ga je medalja z olimpijskih iger nekoliko razbremenila. "Nihče mi ne more očitati, da nisem smučar za velike tekme. Še vedno pa sem res zelo motiviran in željan odličnih rezultatov. Želim, da se to čim večkrat ponovi in da mi uspe dobro prvenstvo. Zagotovo je drugače, ker imaš tu na voljo le eno priložnost, v svetovnem pokalu pa je na primer deset tekem v sezoni. Če se ti tam zgodi napaka, jo lahko na naslednji tekmi popraviš, na svetovnem prvenstvu pa nimaš popravnega izpita. Ne morem reči, da je ravno loterija, ker v večini običajno na koncu še vedno zmaga nekdo iz kroga favoritov, a res je, da so vedno mogoča presenečenja. Verjamem, da si na koncu, če res pokažeš dobro smučanje, odvisen le sam od sebe," je samozavesten Kranjec.

"Nihče mi ne more očitati, da nisem smučar za velike tekme," je prepričan Kranjec. Foto: Reuters

Slovenski smučar je priznal, da se je med sezono srečal tudi z manjšim upadom pripravljenosti. "Veselim se, da bo svetovno prvenstvo v tem terminu. Čeprav je moja forma konstantna, lahko rečem, da sem vmes tudi malce padel, kar mi je mogoče celo pomagalo, da bom poskušal še napredovati in da bom s tem naredil še stopnjo višje. Mogoče tam v začetku januarja nisem kazal vrhunskih voženj, niti na treningih," je priznal Kranjec, ki je čas brez tekem izkoristil za trening.

Marco Odermatt bo po zmagi v smuku prvi favorit tudi na veleslalomu. Foto: Guliverimage

A četudi ni navdušen nad potekom sezone, pa v njej na veleslalomih še ni bil slabši kot šesti. Trikrat se je zavihtel tudi na oder za zmagovalce, nazadnje 19. decembra v Alta Badii. "Težko rečem, da me je kaj pri mojem smučanju še posebej navdušilo, pred sezono sem vedel, kaj imam v nogah, zagotovo so mi pri tem pomagali tudi izkušnje in dober material. Že v preteklih letih sem se zavedal, česa sem sposoben, pa mi je to uspelo pokazati le na posameznih tekmah, zdaj pa sem prišel do položaja, v katerem lahko to stalno kažem," je prepričan.

In kje vidi največje tekmece? "Švicarska ekipa je res močna, predvsem je tu Marco Odermatt, ki je zunajserijski. Potem pa so tu še fantje, ki so stalno med najboljšimi, na primer Kristoffersen in Meillard, na dober dan je krog favoritov res širok. Zagotovo je konkurenca velika, a se s tem ne obremenjujem, osredotočen sem predvsem nase in na svoje smučanje," je še enkrat poudaril slovenski smučar.

Preberite še: