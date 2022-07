Domen Prevc na drugi tekmi v Wisli že veliko boljši

Na drugi posamični tekmi letošnje poletne velike nagrade je Domen Prevc nastopil bolje kot včeraj in zasedel sedmo mesto, skočil pa je 128,5 in 126,5 metrov, zbral je 244,1 točk. Zelo dober je bil tokrat tudi Tilen Bartol, ki je s 116 in 123,5 metri ter 223,4 točkami končal na 15. mestu, še drugič pa je točke na drugi tekmi med elito osvojil Patrik Vitez, ki je skočil 117 in 124,5 metrov, z 215,3 točkami pa je končal na 20. mestu.

Žal je tik za dobitniki točk na 31. mestu ostal Jan Bombek s 111,5 metri, Bor Pavlovčič je s 109 metri zasedel 35. mesto, Jernej Presečnik pa je s 103 metri končal na 42. mestu.

Zmagal je domači veteran Kamil Stoch s 132,5 in 126,5 metri ter 256,6 točkami pred rojakoma Dawidom Kubackim, ki je skočil 131 in 128 metrov, zbral pa je 252,4 točk, tretji je bil Jakub Wolny s 131,5 in 130 metri ter 249,5 točkami.

Poletna velika nagrada se bo avgusta nadaljevala v Courchevelu v Franciji.

