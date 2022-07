Domen Prevc v Wisli 15., točke tudi Bartolu in Vitezu

Na Poljsko je na uvodni tekmi letošnje poletne velike nagrade odpotovalo šest slovenskih skakalcev. Že po prvi seriji so s sobotno preizkušnjo zaključili Bor Pavlovčič na 31., Jan Bombek na 40. in Jernej Presečnik na 46. mestu.

V finalni seriji so nastopili preostali trije, debitant Patrik Vitez, ter izkušena Tilen Bartol in Domen Prevc. Slednji je bil na koncu najboljši, zasedel je 15. mesto, s 122,5 in 118 metri ter 227,6 točkami. Bartol je s 111 in 124,5 metri končal na 17. mestu z 224,7 točkami, Vitez pa je prvo tekmo med elito sklenil na 19. mestu, skočil pa je 116 in 124 metrov, zbral je 224,0 točk.

Zmage se je razveselil domačin Dawid Kubacki s 123,5 in 134,5 metri ter 261,3 točkami. Drugi je bil njegov rojak Kamil Stoch z 254,2 točkami, tretji pa Nemec Karl Geiger z 252,5 točkami, s tem pa je preprečil, da bi na prvih šestih mestih končali zgolj poljski tekmovalci.

Jutri bo v Wisli na sporedu še ena tekma.